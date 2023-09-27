Германия может отказаться от швейцарского оружия из-за запрета на передачу его ВСУ

Посол Германии в Швейцарии Михаэль Флюггер заявил, что Берлину, вероятно, придется отказаться от закупки военной техники у Берна, поскольку ее нельзя поставлять Украине. Он также выразил надежду, что швейцарские власти пересмотрят этот запрет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @FlueggerMichael Фото: @FlueggerMichael

«Будет сложно или даже невозможно далее получать оружия или боеприпасы из Швейцарии»,— заявил господин Флюггер в интервью SRF, отвечая на вопрос о том, что будет, если ситуация не изменится.

С 1815 года Швейцария держит статус постоянного нейтралитета. В рамках законодательства страна не имеет права прямо или косвенно отправлять оружие странам, участвующим в боевых действиях. В начале марта парламент Швейцарии отклонил предложение разрешить европейским странам поставку Украине вооружений и боеприпасов.

При этом Швейцария поставляет в Европу компоненты, которые могут быть использованы для создания военной техники, отправляемой на Украину. Власти считают, что это не противоречит политике нейтралитета.

Подробнее — в материале «Ъ» «Швейцария не хочет продать нейтралитет».

Милена Костерева