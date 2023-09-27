Bloomberg: глава китайского девелопера Evergrande находится под наблюдением полиции

Китайский миллиардер Сюй Цзяинь, основатель и председатель совета директоров проблемного застройщика Evergrande Group, находится под полицейским наблюдением. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По информации агенства, господин Сюй был задержан полицией в начале сентября. Формально он находится не под арестом, но в некоем месте, которое не может покинуть. В соответствии с уголовно-процессуальным правом страны ему нельзя общаться или встречаться с другими людьми без разрешения властей. Все документы у него изъяты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель совета директоров Evergrande Group Сюй Цзяинь

Фото: Bobby Yip/File photo, Reuters Председатель совета директоров Evergrande Group Сюй Цзяинь

Фото: Bobby Yip/File photo, Reuters

Как отмечает Bloomberg, это свидетельствует о переходе скандала вокруг девелопера с самой большой задолженностью в мире (около $330 млрд) в новую стадию — уголовного разбирательства. Несколькими днями раньше власти задержали также нескольких сотрудников Evergrande и двух бывших топ-менеджеров.

Кризис у застройщика начался в 2021 году, когда стало известно о его серьезных финансовых проблемах. В прошлом году Evergrande пережила технический дефолт по долговым обязательствам, и процесс реструктуризации компании продолжается до сих пор. Торги ценными бумагами застройщика возобновились только в минувшем августе после 17-месячного перерыва.

С конца прошлого месяца не прекращаются резкие взлеты и падения котировок акций Evergrande. В первый же день торгов акции упали в цене на 80%. 6 сентября их стоимость взлетела на 70%. За последние несколько дней было отмечено сразу два резких падения акций компании — на 25% и на 23%.

О том, к каким последствиям могут привести проблемы крупных застройщиков, «Ъ» писал в материале «В Китае запахло ипотечным кризисом».

Алена Миклашевская