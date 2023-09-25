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Коммерсантъ FM
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Акции Evergrande снова упали в цене более чем на 20%

Сегодня котировки проблемной китайской строительной компании Evergrande Group упали в цене на 23% на торгах Гонконгской фондовой биржи. Причинами СМИ считают заявление самой компании о переносе назначенного на сегодня собрания по реструктуризации своей задолженности. Кроме того, вчера компания сообщила, что из-за расследования против ее подразделения Hengda Real Estate она пока не может выпускать новые облигации для реструктуризации своего долга.

Фото: Aly Song / Reuters

Фото: Aly Song / Reuters

Это уже второе подряд падение акций Evergrande в текущем месяце. На прошлой неделе котировки опустились на 25% после новостей о задержании полицией нескольких сотрудников компании. Были задержаны глава подразделения Evergrande по управлению частным капиталом Ду Лян и еще несколько человек. Суть обвинений полиция не раскрывает, не указывается также точное число задержанных. Кризис вокруг Evergrande продолжается с 2021 года. Тогда стало известно о серьезных финансовых проблемах холдинга. Задолженность компании достигает $328 млрд. В прошлом году Evergrande пережила технический дефолт по своим долговым обязательствам, и процесс реструктуризации компании продолжается до сих пор.

Евгений Хвостик

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