Акции Evergrande снова упали в цене более чем на 20%

Сегодня котировки проблемной китайской строительной компании Evergrande Group упали в цене на 23% на торгах Гонконгской фондовой биржи. Причинами СМИ считают заявление самой компании о переносе назначенного на сегодня собрания по реструктуризации своей задолженности. Кроме того, вчера компания сообщила, что из-за расследования против ее подразделения Hengda Real Estate она пока не может выпускать новые облигации для реструктуризации своего долга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aly Song / Reuters Фото: Aly Song / Reuters

Это уже второе подряд падение акций Evergrande в текущем месяце. На прошлой неделе котировки опустились на 25% после новостей о задержании полицией нескольких сотрудников компании. Были задержаны глава подразделения Evergrande по управлению частным капиталом Ду Лян и еще несколько человек. Суть обвинений полиция не раскрывает, не указывается также точное число задержанных. Кризис вокруг Evergrande продолжается с 2021 года. Тогда стало известно о серьезных финансовых проблемах холдинга. Задолженность компании достигает $328 млрд. В прошлом году Evergrande пережила технический дефолт по своим долговым обязательствам, и процесс реструктуризации компании продолжается до сих пор.

Евгений Хвостик