Акции Evergrande рухнули на 25% после задержания нескольких сотрудников застройщика

Акции проблемного китайского застройщика China Evergrande Group на открытии торгов на бирже Гонконга потеряли 25% стоимости, достигнув отметки 0,465 гонконгского доллара за акцию. Как сообщает Reuters, это самый низкий показатель за последние две недели. Падению предшествовали новости о задержании полицией нескольких сотрудников China Evergrande Group.

О задержании сотрудников компании стало известно в воскресенье. По сообщению полиции города Шэньчжэня, были задержаны глава подразделения Evergrande по управлению частными капиталами Ду Лян и еще несколько человек. Суть обвинений полиция пока не раскрывает, не указывается также точное число задержанных.

Резкие взлеты и падения стоимости акций Evergrande не прекращаются с конца августа, когда торги ценными бумагами застройщика возобновились после 17-месячного перерыва. В первый же день торгов акции упали в цене на 80%. 6 сентября их стоимость взлетела на 70%. Кризис вокруг Evergrande продолжается с 2021 года. Тогда стало известно о серьезных финансовых проблемах холдинга. Задолженность компании достигает $328 млрд. В прошлом году Evergrande пережила технический дефолт по своим долговым обязательствам, и процесс реструктуризации компании продолжается до сих пор.

Алена Миклашевская