Представитель генсека ООН осудил появление ветерана СС в парламенте Канады

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге 25 сентября сказал, что организация выступает против прославления нацистов. Так он прокомментировал появление ветерана СС на мероприятии в парламенте Канады.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стефан Дюжаррик

Фото: Bebeto Matthews / AP Стефан Дюжаррик

Фото: Bebeto Matthews / AP

«Мы, конечно, выступаем против любого чествования людей, которые активно участвовали в деятельности нацистов во время Второй мировой войны»,— сказал он. При этом он отметил, что спикер палаты общин парламента Канады Энтони Рот принес извинения за инцидент.

22 сентября во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Оттаву на мероприятие в парламенте присутствовал 98-летний Ярослав Хунку. Он был представлен как «борец за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

24 сентября две канадские еврейские организации — Друзья Центра Симона Визенталя и Центр по делам евреев и Израиля — осудили чествование Ярослав Хунку. В организациях заявили, что Хунку служил в 14-й гренадерской дивизии Ваффен-СС, также известной как дивизия «Галича». В организациях отметил, что эта подразделение причастно к массовым убийствам и геноциду евреев.

«Позже мне стала известна дополнительная информация, которая заставила меня пожалеть о принятом решении. Я особенно хочу принести свои глубочайшие извинения еврейским общинам в Канаде и по всему миру», — сказал спикер палаты общин парламента Канады Энтони Рот.

Посольство России направило в МИД Канады и офис премьер-министра Джастина Трюдо ноту протеста. Власти Польши и Белоруссии потребовали от канадских властей извинений.

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