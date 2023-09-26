Где неофашизм, там и метадон

Госдума во вторник единогласно осудила парламент Канады за приглашение на свое заседание Ярослава Хунки, служившего во время Второй мировой войны в 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина». Депутаты публично заявили, что этот факт является «очередным шагом к переписыванию истории», и вспомнили и о других проступках Канады. Так, вице-спикер Ирина Яровая отнесла к ним поставку метадона на Украину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ветеран дивизии СС «Галичина» 98-летний Ярослав Хунка (справа) в палате общин канадского парламента

Фото: Patrick Doyle / The Canadian Press / AP Ветеран дивизии СС «Галичина» 98-летний Ярослав Хунка (справа) в палате общин канадского парламента

Фото: Patrick Doyle / The Canadian Press / AP

Проект постановления Думы о заявлении «В связи с поощрением властями Канады укронацизма и неофашизма» изначально в повестке отсутствовал, его включили туда дополнительным пунктом в начале заседания 26 сентября. Поводом стал инцидент 22 сентября, когда на заседание Палаты общин парламента Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского в числе прочих был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты Энтони Рота под аплодисменты зала представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Позже он извинился, сообщив, что не знал всех деталей биографии гостя (приглашенный в парламент Канады оказался бывшим участником добровольческой дивизии «Галичина»). На извинениях настаивал сначала ряд еврейских организаций, а затем и Польша, чей посол в Канаде Витольд Дзельский отметил, что дивизия СС «Галичина» несет ответственность за убийства поляков. 25 сентября скандал прокомментировал и представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отметив, что чествование людей, участвовавших в деятельности нацистов в годы Второй мировой войны, недопустимо.

Госдума тоже посчитала невозможным остаться в стороне и срочно подготовила свой проект заявления, в котором выразила «крайнее негодование и возмущение» визитом Ярослава Хунки в канадский парламент.

Извинения спикера явно не убедили российских депутатов. «Об истинных симпатиях канадских властей, направляемых из Вашингтона и Брюсселя, свидетельствует тот факт, что профашистская церемония без всякого стеснения транслировалась в канадских СМИ, и только волна критики и протестов по всему миру вынудила организаторов этой акции попытаться сохранить лицо. Нелепые оправдания спикера нижней палаты парламента и премьер-министра Канады со ссылкой на недостаток информации в отношении Я. Хунки не выдерживают никакой критики»,— говорится в заявлении. Произошедшее — это очередной шаг в курсе на «переписывание истории в угоду политической конъюнктуре», считают российские депутаты.

Глава комитета Думы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР), выступая с докладом по проекту заявления, сообщил, что никогда раньше со времен Второй мировой войны не было ситуации, когда «нациста приглашали в парламент, его стоя приветствовали».

«Речь идет о том, что сегодняшние канадские парламентарии — это потомки тех, кто еще раньше, в 1950-е годы, дали убежище многим нацистам, которые совершали чудовищные злодеяния во время Второй мировой войны»,— сказал господин Слуцкий. «Ни одна страна мира не была таким убежищем для нацистов, как Канада»,— продолжал он. Депутат отметил, что заявление «является плодом работы комитета по международным делам и представителей всех фракций». Господин Слуцкий также выразил надежду на то, что заявление Думы поддержат парламенты стран мира.

Вице-спикер Ирина Яровая («Единая Россия») напомнила, что Россия неоднократно инициировала принятие резолюции ООН о недопустимости реабилитации нацизма, а Украина, Канада и США голосовали против. «Полагаю, что следующим шагом должно быть обращение в ООН для рассмотрения данного преступного факта»,— накаляла госпожа Яровая. Леонид Слуцкий уверил ее, что как член постоянной делегации России на Генассамблее ООН поднимет вопрос о том, что данное действие «должно быть рассмотрено в судебном порядке».

Владимир Кашин (КПРФ) заявил о необходимости развивать экономику, чтобы «Россия встала во весь рост», и добавил, что «все, кто против нас,— злыдни, и им нет места на нашей планете». Ирина Яровая снова взяла слово, напомнив о парламентском расследовании деятельности американских биолабораторий на Украине (она была сопредседателем соответствующей комиссии). «Современные машины смерти, циничные, злые, садистские, которые совершают преступления, будучи напичканными препаратами, они ведь тоже поощряются теми, кто аплодировал в Канаде. Очень многие фармацевтические компании созданы именно там. И, кстати, поставку (на Украину.— “Ъ”) замены наркотиков — метадона — обеспечивала тоже Канада»,— сообщила госпожа Яровая. Отметим, в ряде стран метадон используют для заместительной терапии наркомании.

В итоге за проект заявления проголосовали 399 депутатов, против и воздержавшихся не было. Объявление результатов голосования зал приветствовал аплодисментами. Как стало известно во вторник поздно вечером по московскому времени, канадский спикер подал в отставку.

Ксения Веретенникова