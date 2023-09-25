Польша требует извинений за чествование украинского ветерана СС в Канаде

Польский посол в Канаде Витольд Дзельский заявил, что Польша ждет извинений за приглашение и чествование в парламенте Канады 98-летнего ветерана с Украины, который во Второй мировой войне служил в составе СС «Галичина».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярослав Хунка

Фото: AP Ярослав Хунка

Фото: AP

«Польша, лучший союзник Украины, никогда не согласится обелять таких преступников! Как посол Польши в Канаде, я ожидаю извинений»,— заявил Витольд Дзельский в соцсети X (экс-Twitter). Дивизия СС «Галиция» (или «Галичина») известна по военным преступлениям против евреев, поляков, белорусов и словаков.

На заседании парламента Канады 22 сентября в присутствии президента Украины Владимира Зеленского спикер Палаты общин Канады Энтони Рота попросил поаплодировать присутствующему украинскому ветерану Ярославу Хунке. Спикер Палаты общин представил его как «ветерана борьбы против русских».

Информацию о прошлом ветерана опубликовал центр по изучению холокоста «Друзья Симона Визенталя». После этого спикер Палаты общин Канады извинился прежде всего перед общиной евреев в Канаде и заявил, что он не знал о прошлом Ярослава Хунки, а коллеги-депутаты и украинская делегация не были предупреждены о его плане представить ветерана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил, что ни он, ни делегация Владимира Зеленского не знали о приглашении в парламент украинского ветерана.

Дивизия СС «Галичина» участвовала в карательных операциях на юго-востоке Польши и в дистрикте Галиция. С осени 1943 года подразделения дивизии использовали в операциях против партизан на территории Европы. Члены дивизии подавляли Словацкое восстание.

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