Никто снова не стал покупать 46 земельных участков Липецкой ипотечной корпорации

На очередные торги некогда крупного застройщика АО «Липецкая ипотечная корпорация» (ЛИК) снова не поступило заявок. Об этом сообщается на Федресурсе.

С торгов продавался крупнейший лот обанкротившегося застройщика — 46 земельных участков в Сырском сельсовете и селе Подгорном. Начальная цена лота составляла 1,65 млрд руб. В ходе торгов она могла упасть на 70%, или на 1,15 млрд — до 496,1 млн.

В первый раз имущество ЛИК было выставлено на торги в мае. Общая начальная цена девяти лотов тогда составляла 2,6 млрд руб. С торгов за 556 млн были выкуплены 47 участков, туристический комплекс и право аренды на один земельных участок.

После этого активы с понижением цены выставлялись еще несколько раз. С них удалось продать только несколько нежилых зданий, земельные участки и инженерную инфраструктуру за 13,8 млн руб. при начальных 33,9 млн.

Почему уголовное дело бывшего главы ЛИК Валерия Клевцова рассматривается в Воронеже — читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Иван Недокопов

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