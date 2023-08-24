Нераспроданные участки и здания Липецкой ипотечной корпорации могут подешеветь на 1,3 млрд рублей

На очередные торги путем публичного предложения выставлены оставшиеся нераспроданными активы некогда крупного застройщика АО «Липецкая ипотечная корпорация» (ЛИК). Сообщения об этом опубликовал организатор торгов ООО «Специализированная торгующая организация».

Нераспроданные участки и здания могут подешеветь на 70%, или на 1,3 млрд руб. — с 1,9 млрд до 589,2 млн. Снижение запланировано на 10% от начальной цены на торгах каждые три календарных дня, минимальная цена реализации — 30% от начальной цены.

Крупнейший лот — 46 земельных участков в Сырском сельсовете и селе Подгорном, большая часть которых находится в залоге у ООО «Грос Ритейл». Начальная цена составляет 1,65 млрд руб. В ходе торгов она может упасть на 1,15 млрд до 496,1 млн. Заявки принимаются до 21 сентября.

В другие торги объединены четыре лота. Два из них касаются недвижимости : 29 земельных участков выставлены за 276,6 млн руб. (цена может упасть на 193 млн — до 82,9 млн), а несколько зданий и участков — за 33,9 млн (цена может упасть на 23,7 млн — до 10,2 млн). В этот же лот включена мебель (начальная цена — 94,5 тыс.) и металлический огнеупорный шкаф (5,4 тыс.). Заявки на торги принимаются до 14 сентября.

Кроме того, за 0,9 руб. 100% уставного капитала (10 тыс. руб.) ООО «Аркадия-Л». Снижения здесь не предусмотрено, заявки на торги принимаются до 25 сентября.

Активы ЛИК впервые были выставлены на торги в мае. Тогда продавалось девять лотов за 2,6 млрд руб. По их итогам за 566 млн были куплены 47 земельных участков, туристический комплекс и право аренды на один земельных участок. Повторные торги нераспроданных активов никого не заинтересовали.

Об уголовном деле бывшего гендиректора ЛИК читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Липецкие "квадраты" пересчитают в Воронеже».

Иван Недокопов

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