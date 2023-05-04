Землю и здания обанкротившейся Липецкой ипотечной корпорации выставили на торги за 2,6 млрд рублей

Нежилые здания и земельные участки обанкротившегося АО «Липецкая ипотечная корпорация» (ЛИК; была одной из крупнейших строительных компаний города) выставлены на торги девятью лотами с общей начальной ценой 2,6 млрд руб. Это следует из сообщения на «Федресурсе».

На торгах представлены следующие лоты:

46 земельных участков в Сырском сельсовете и селе Подгорном, большая часть которых находится в залоге у ООО «Грос Ритейл» (начальная цена составляет 1,84 млрд руб.);



четыре нежилых помещения в Липецке на улице Бехтеева, находящихся в залоге у «Грос Ритейла» (43,1 млн руб.);

три нежилых здания, шесть участков и сооружения в Задонском районе (у села Кашары и урочища Скит), а также инфраструктура, с начальной ценой 37,7 млн руб.;

административное здание с землей на улице Первомайской в Липецке (1,3 млн руб.);

туркомплекс «Турист» на площади Петра Великого в Липецке (60,8 млн руб.);

земля по переулку Праздничному в Липецке (2,5 млн руб.);

46 земельных участков в Елецком, Задонском и Липецком районах, три из которых находятся в залоге у областного правительства (350 млн руб.);

еще 29 земельных участков для застройки в Липецком районе (307 млн руб.);