Землю и здания обанкротившейся Липецкой ипотечной корпорации выставили на торги за 2,6 млрд рублей

Нежилые здания и земельные участки обанкротившегося АО «Липецкая ипотечная корпорация» (ЛИК; была одной из крупнейших строительных компаний города) выставлены на торги девятью лотами с общей начальной ценой 2,6 млрд руб. Это следует из сообщения на «Федресурсе».
На торгах представлены следующие лоты:
46 земельных участков в Сырском сельсовете и селе Подгорном, большая часть которых находится в залоге у ООО «Грос Ритейл» (начальная цена составляет 1,84 млрд руб.);
четыре нежилых помещения в Липецке на улице Бехтеева, находящихся в залоге у «Грос Ритейла» (43,1 млн руб.);
три нежилых здания, шесть участков и сооружения в Задонском районе (у села Кашары и урочища Скит), а также инфраструктура, с начальной ценой 37,7 млн руб.;
административное здание с землей на улице Первомайской в Липецке (1,3 млн руб.);
туркомплекс «Турист» на площади Петра Великого в Липецке (60,8 млн руб.);
земля по переулку Праздничному в Липецке (2,5 млн руб.);
46 земельных участков в Елецком, Задонском и Липецком районах, три из которых находятся в залоге у областного правительства (350 млн руб.);
еще 29 земельных участков для застройки в Липецком районе (307 млн руб.);права аренды 38 га земли в Грязинском районе у реки Воронеж (1,5 млн руб.).
Также продается несколько единиц мебели (пятью лотами).
Заявки принимаются с 10 мая по 15 июня. Торги запланированы на 20 июня.
Липецкая ипотечная корпорация была признана банкротом в августе 2019 года. Обязательства по достройке ряда проблемных объектов взял на себя «Орелстрой». В феврале 2019 года в отношении руководства ЛИК было возбуждено уголовное дело по признакам крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159, до десяти лет лишения свободы). Сейчас Центральный райсуд Воронежа рассматривает уголовное дело бывшего гендиректора ЛИК Валерия Клевцова: его обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), коммерческом подкупе (п. «б» ч. 4 ст. 204) и легализации денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ). Следующее заседание по делу назначено на 11 мая.
Подробнее об уголовном деле — в публикации «Ъ-Черноземье».