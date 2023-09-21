Совладелец стройфирм купил часть земли и зданий Липецкой ипотечной корпорации

Местный индивидуальный предприниматель Виталий Брычаев купил с торгов несколько нежилых зданий, земельные участки и инженерную инфраструктуру некого крупного застройщика АО «Липецкая ипотечная корпорация» (ЛИК). Это следует из сообщения на Федресурсе.

Начальная цена лота составляла 33,9 млн руб. В процессе торгов она могла упасть на 70%. Виталий Брычаев снизил ее на 59,4%, или почти в 2,5 раза — до 13,8 млн.

На этих торгах также продавались 29 земельных участков за 276,6 млн руб., мебель за 94,5 тыс. и металлический огнеупорный шкаф за 5,4 тыс. Цена этих активов также могла упасть на 70%. Лотами никто не заинтересовался.

По данным Kartoteka.ru, Виталий Брычаев в качестве ИП занимается сдачей внаем собственного недвижимого имущества. Он является гендиректором и единственным учредителем липецких ООО «Специализированный застройщик "Сбер-строй"», единственным владельцем застройщика ООО «Капитал-групп» и владельцем 50% ООО СЗ «Сбер-капитал строй». Также в разных долях ему принадлежат ООО «Азбука мед» и «Медика групп».

«Сбер-строй» в начале сентября купил земельные участки на Лебедянском шоссе, сообщала мэрия Липецка. Здесь в 2016 году «СУ-5» начинал строить пять среднеэтажных жилых домов, но «стройка зависла на этапе каркаса первых этажей». Власти выдали разрешения на строительство двух жилых домов, экспертиза еще трех продолжается. Дольщиков в домах нет, уточняла мэрия.

У ЛИК продолжают торги на крупнейший лот — 46 земельных участков в Сырском сельсовете и селе Подгорном. Начальная цена составляет 1,65 млрд руб. В ходе торгов она может упасть на 1,15 млрд до 496,1 млн.

На новые торги выставлены еще четыре нежилых помещения на улице Бехтеева в Липецке. Их общая площадь составляет 1,3 тыс. кв. м, общая начальная цена — 43,2 млн руб. Заявки принимаются до 18 октября.

Впервые активы ЛИК были выставлены на торги в мае — девять лотов оценили в 2,6 млрд руб. В результате за 566 млн выкуплены 47 участков, туристический комплекс и право аренды на один земельных участок. Оставшиеся активы летом снова оказались на торгах, но никого не заинтересовали.

О причинах рассмотрения уголовного дела бывшего гендиректора ЛИК в Воронеже читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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