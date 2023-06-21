С торгов выкуплены за почти 566 млн рублей часть земель и зданий Липецкой ипотечной корпорации

Распродажа имущества с торгов обанкротившейся Липецкой ипотечной корпорации (ЛИК) завершилась покупкой 47 земельных участков, права аренды на один земельных участок и туристического комплекса. Не заинтересовали никого 75 участков, несколько нежилых зданий, инженерная инфраструктура и мебель. Это следует из сообщений на «Федресурсе».

С торгов были проданы 46 земельных участков (три — в залоге у облправительства) в Елецком, Задонском и Липецком районах. Их при начальной цене в 349,6 млн за 397 млн купил новосибирский предприниматель Константин Ерофеев. По данным Kartoteka.ru, он управляет и владеет новосибирским ООО «Солярис», которое занимается посредничеством при купле-продаже недвижимость.

Московскому ООО «Сигма эксперт» Евгения Прохорова за 155 млн достался туркомплекс «Турист» на площади Петра Великого в Липецке. Покупатель увеличил цену в 2,5 раза с начальных 60,8 млн. Компания занимается арендой и управлением недвижимостью.

Право аренды 38 га земли в Грязинском районе у реки Воронеж получило ООО «Липецкнедра», которое разрабатывает гравийные и песчаные карьеры, а также добывает глину и каолин. Компания увеличила цену почти в шесть раз — с 1,7 до 10,6 млн. Совладельцами являются Елена Шубина, Михаил Дробышев, Виталий Уриновский и Павел Дружинин.

А участок по переулку Праздничному в Липецке при начальных 2,5 млн за 3,2 млн купил местный индивидуальный предприниматель Евгений Абросимов. Он является совладельцем строительного ООО «Стройгазкомплект» и ООО «Экспо», которое занимается курьерской деятельностью.

Никто не заявился на крупнейший лот, в который входят 46 земельных участков (большая их часть в залоге у ООО «Грос Ритейл») в Сырском сельсовете и селе Подгорном. Он оценивался в 1,8 млрд руб. Не вызвал интереса и лот на еще 29 участков для застройки в Липецком районе за 307,3 млн.

Не поступало заявок на два лота, в которые входят нежилые здания и прочая недвижимость. Лот с четырься помещениями в Липецке, находящимися в залоге у «Грос Ритейла» оценивался в 43,1 млн, лот с тремя зданиями, шестью участками и сооружениями в Задонском районе — в 37,7 млн руб.

Еще четыре шкафа оценивались в 4 тыс. каждый, один — в 6 тыс., а мебель в конференц-зал — в 105 тыс. Эти торги также никого не заинтересовали.

Из состава был исключен лот с нежилым административным зданием в Липецке, который оценивался 1,3 млн. Оно является объектом культурного наследия следует из сообщения.

Об уголовном деле бывшего гендиректора ЛИК читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Липецкие "квадраты" пересчитают в Воронеже».

Александр Прытков

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