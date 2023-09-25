Спикер Палаты общин Энтони Рота взял на себя всю полноту ответственности за приглашение в канадский парламент ветерана дивизии СС. В рамках своего визита в Канаду президент Украины выступил перед депутатами и вместе с ними поприветствовал 98-лентнего участника боевых действий аплодисментами. Все это привело к скандалу и возмущению со стороны, в частности, Польши и Израиля. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Запад не до конца понимает суть происходящего на постсоветском пространстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Большой скандал произошел во время визита Владимира Зеленского в Канаду. Поскольку многие уже в курсе, сразу нужно отметить, что всю полноту ответственности взял на себя спикер Палаты общин Энтони Рота. Он заявил, что только он один и никто другой в случившемся не виноват.

Как известно, в национальный парламент на выступление президента Украины был приглашен 98-летний Ярослав Хунка. Его представили как ветерана Первой украинской дивизии, что боролась за независимость Украины против русских в годы Второй мировой войны. Он получил большую порцию аплодисментов, в том числе и от Владимира Александровича.

И вот выяснилось, что господин Хунка служил в печально знаменитой дивизии СС «Галичина» со всеми вытекающими последствиями. Привело это к возмущению не только со стороны России, но еще и Польши, а также Израиля. Не будем окунаться в прошлое и напоминать исторические факты, но в настоящем у Зеленского очень непростые отношения с двумя последними государствами. Не трудно догадаться, что подобные инциденты еще больше подливают масла в огонь и не способствуют снижению напряженности.

Не говоря уже о том, какой подарок неожиданно получили российские государственные средства массовой информации — подставили канадцы своего союзника. При этом и так нынешнее большое зарубежное турне Владимира Зеленского получилось не столь радужным и успешным, как это случалось раньше. По традиции не хочется давать никому советов, тем более руководству государства Канада, но, тем не менее, этот случай весьма показателен. Наймите же уже, наконец, настоящих консультантов — специалистов по постсоветскому пространству. Есть же такие, может быть, что-то дельное подскажут, дабы исключить ошибки в дальнейшем.

Все это очень показательно. Запад абсолютно не понимает с кем и с чем ему приходится сталкиваться, действует на основе придуманных штампов, которые давно уже не соответствуют действительности. И не все многочисленные эксперты зачастую обладают правом носить это высокое звание. Есть совершенно утопическое представление, что высокие стандарты демократии применимы в так называемых третьих странах.

Посмотрите, чем закончилась демократическая перестройка Афганистана. Да, конечно, они живут в другом измерении — например, всерьез считают, что закон, если его принять, будет повсеместно соблюдаться и обязателен к исполнению.

Да, безусловно, обязателен, но есть определенная специфика для той или иной местности, которую они там, на Западе, не до конца понимают. Что здесь сказать? Учиться никогда не поздно. Только прежде чем учить других, хорошо бы начать понимать что-то самим. И, собственно, демонстрация поддержки не всегда является таковой. А бывает, что случается совсем наоборот.

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