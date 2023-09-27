Адвокату не помогли поручительства

В Пресненском суде Москвы начались слушания уголовного дела известного московского адвоката Геннадия Удуняна и бывшего сотрудника столичного СИЗО-4 Дениса Федорова. Юриста обвиняют в том, что в октябре 2021 года он устроил дебош в популярном столичном ресторане La Maree, где угрожал его посетителям предметом, похожим на пистолет, а уже находясь под запретом определенных действий, в отеле Lotte Plaza избил свою знакомую и ее спутника. Наконец, господин Удунян, по версии следствия, дал взятку господину Федорову за доставку в камеру элитного алкоголя и устриц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на хорошие характеристики и поручительства, Геннадия Удуняна оставили в СИЗО еще на полгода

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Несмотря на хорошие характеристики и поручительства, Геннадия Удуняна оставили в СИЗО еще на полгода

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Первое заседание по существу на процессе по уголовному делу адвоката Геннадия Удуняна, известного участием в ряде громких процессов (например, он представлял интересы блогера Эдварда Била, устроившего ДТП в центре Москвы, а также чиновника Минпромторга Дениса Пака, которого избили футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев), и бывшего сотрудника СИЗО-4 Дениса Федорова продлилось недолго. Сначала по традиции были установлены личности подсудимых. Как выяснилось, 37-летний уроженец Баку Геннадий Удунян работает в московской адвокатской коллегии «Народный адвокат» и имеет трех детей, родившихся в период с 2011 по 2018 год. А господин Федоров, уволенный из СИЗО по отрицательным мотивам и находящийся в рамках уголовного дела под подпиской о невыезде, трудится таксистом в парке «Ярик-115».

На первом заседании было рассмотрено ходатайство гособвинения о продлении срока содержания Геннадия Удуняна под стражей на полгода. Обратившись с ним к суду, прокурор была лаконична, отметив, что до помещения в СИЗО к подсудимому была применена более мягкая мера пресечения, однако он нарушил ее условия.

В свою очередь, адвокат господина Удуняна Владимир Серегин попросил председательствующую Елену Абрамову приобщить к делу выписку из домовой книги о наличии у подзащитного в собственности квартиры (на случай домашнего ареста) и положительные характеристики на господина Удуняна, выданные по месту жительства. Защитник также заявил, что из всех вменяемых подсудимому статьей УК лишь одна (о хулиганстве) является тяжкой, а по остальным лишение свободы не предусмотрено. Господин Серегин также представил справку от следователя о том, что загранпаспорт обвиняемого изъят и, соответственно, тот не может скрыться за границей, а также платежку, подтверждающую, что господин Удунян возместил ущерб отелю Lotte Plaza, заплатив 5 тыс. руб. за выбитую дверь. Защитник попросил суд отказать прокуратуре в удовлетворении ходатайства и избрать подсудимому меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО, например, домашний арест, а еще лучше — отпустить его под залог в 30 млн руб., которые готова внести коллегия «Народный адвокат», или поручительства его супруги и друга-спортсмена из Горловки (ДНР), где господин Удунян занимается благотворительной деятельностью.

Сам Геннадий Удунян сначала извинился «перед обществом, которое собралось в зале суда, потерпевшими за те действия», которые он совершил, а также коллегами и родными за то, что он не может им помогать. «Я уже девять месяцев под стражей в СИЗО-4, содержусь в спецблоке вместе с бандитами, террористами и убийцами»,— посетовал он. Господин Удунян рассказал, что, находясь под арестом, не может платить ипотеку за квартиру. Кроме того, он сообщил, что еще до СВО стал помогать детскому дому и общественным организациям в Горловке. В итоге обвиняемый попросил отпустить его под залог или поручительства.

В суде также выступили проходящие по делу потерпевшими сотрудники ресторана La Maree Алексей Гусев, Сергей Сабуров и Вячеслав Бурцев. Они сказали, что не считают себя потерпевшими от действий господина Удуняна, что вреда и имущественного ущерба он им не причинил, и высказались против его содержания в СИЗО.

Другие адвокаты также поддержали своих коллег, однако председательствующая посчитала доводы прокурора более обоснованными и ходатайство гособвинения удовлетворила, оставив Геннадия Удуняна под стражей.

Как рассказывал ранее “Ъ”, уголовное дело в отношении господина Удуняна СКР возбудил через год после того, как тот в октябре 2021 года устроил скандал в ресторане La Maree. Это объясняется тем, что адвокат является спецсубъектом, а закон в этом случае устанавливает усложненную процедуру привлечения к уголовной ответственности. По версии следствия, поздним вечером 23 октября 2021 года в ресторане Геннадий Удунян сначала вступил в перебранку с другими посетителями заведения, а затем устроил с одним из них драку. Когда же сотрудники ресторана вывели адвоката на улицу, тот с силой ударил по крышке багажника припаркованного рядом Volvo XC90, а затем, достав из собственного Rolls-Royce Cullinan «предмет, похожий на пистолет», направил его на стоявших рядом работников ресторана. Стрельбы при этом не последовало. Юристу было предъявлено обвинение по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Пресненский суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Однако через месяц, 23 ноября 2021 года, Геннадий Удунян, по материалам дела, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ворвался в отель Lotte Plaza, выбил дверь в одном из номеров и избил находившихся там бывшую подругу Дарью Глушакову и ее спутника. Как было установлено в ходе следствия, мотивом действий адвоката стала ревность. После этой драки следователи столичного ГСУ СКР добавили в обвинение ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица) и ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью). А самого юриста Пресненский суд отправил под стражу. Уже находясь в следственном изоляторе, господин Удунян получил обвинение по ч. 1 ст. 291.2 (мелкое взяточничество). Как установило следствие, в начале апреля адвокат Удунян решил дать охраннику Денису Федорову взятку за доставку ему в камеру «в обход установленных правил» дорогого алкоголя и устриц. Однако об этом стало известно сотрудникам отдела собственной безопасности (ОСБ) ФСИН Москвы, которые задержали господина Федорова. Последнему вменили превышение должностных полномочий и мелкое взяточничество (ст. 286 и ст. 291.2 УК РФ).

Алексей Соковнин