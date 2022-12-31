Адвокат Удунян засиделся дома

Адвокат Геннадий Удунян, клиентами которого были блогер Эдвард Бил и чиновник Минпромторга Денис Пак, избитый футболистами, по требованию Следственного комитета России (СКР) помещен в СИЗО. Находясь под следствием за драку, защитник устроил еще один дебош.

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Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Адвокат Геннадий Удунян

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Постановлением Пресненского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство Главного следственного управления СКР об изменении меры пресечения в виде запрета определенных действий на заключение под стражу до 25 января 2023 года в отношении адвоката Геннадия Удуняна, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ст. 139 (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица) и ст. 213 (хулиганство) УК РФ.

По данным ГСУ СКР, находясь под запретом определенных действий (облегченная форма домашнего ареста), защитник 23 ноября в состоянии сильного опьянения ворвался отель «Лотте-Плаза», выбил дверь в один из номеров, где избил свою знакомую Дарью Глушакову и ее спутника.

В момент нападения господин Удунян уже находился под следствием.

23 октября 2021 года в популярном столичном ресторане La Maree Геннадий Удунян вступил в перебранку с посетителями заведения, а затем, по данным следствия, устроил с одним из них драку.

Работники заведения вывели Геннадия Удуняна на улицу, где он, достав из своего Rolls-Royce Cullinan «предмет, похожий на пистолет», передернул затвор и направил его на обидчиков, но стрелять не стал.

Бывший следователь столичной полиции Удунян возглавляет московскую коллегию «Народный адвокат». Он не раз участвовал в громких процессах: защищал скандально известного блогера Эдварда Била, совершившего крупное ДТП, и чиновника Минпромторга Дениса Пака, на которого напали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев со своими друзьями.

Николай Сергеев