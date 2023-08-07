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Коммерсантъ FM
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Одной драки защитнику не хватило

Геннадий Удунян знакомится со своим уголовным делом

Главное следственное управление (ГСУ) СКР по Москве завершило расследование дела в отношении известного московского адвоката Геннадия Удуняна. Его обвиняют в том, что в октябре 2021 года он устроил дебош в популярном столичном ресторане La Maree, где угрожал его посетителям предметом, похожим на пистолет. Уже находясь под запретом определенных действий, адвокат в отеле Lotte Plaza избил свою знакомую и ее спутника, после чего был отправлен в СИЗО. Наконец, уже находясь под стражей, господин Удунян, по версии следствия, дал взятку охраннику за доставку в камеру элитного алкоголя и устриц.

За время расследования в деле адвоката Геннадия Удуняна набрался целый букет статей УК РФ

За время расследования в деле адвоката Геннадия Удуняна набрался целый букет статей УК РФ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

За время расследования в деле адвоката Геннадия Удуняна набрался целый букет статей УК РФ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Уголовное дело о хулиганстве в отношении Геннадия Удуняна, известного участием в ряде громких процессов, было возбуждено СКР через год после того, как он в октябре 2021 года устроил скандал в ресторане La Maree. Это объясняется тем, что адвокат является спецсубъектом, а закон в этом случае устанавливает усложненную процедуру привлечения к уголовной ответственности. К тому же потенциальные потерпевшие не спешили с подачей заявления в правоохранительные органы, не считая, что пострадали.

Тем не менее следствие установило, что поздним вечером 23 октября 2021 года в ресторане Геннадий Удунян сначала вступил в перебранку с другими посетителями заведения, а затем устроил с одним из них драку. Когда же сотрудники ресторана вывели разбушевавшегося адвоката на улицу, тот с силой ударил по крышке багажника припаркованного рядом Volvo XC90, а затем, достав из собственного Rolls-Royce Cullinan «предмет, похожий на пистолет», направил его на стоявших рядом работников ресторана. Последние отошли в сторону, никакой стрельбы не последовало.

В рамках дела адвокату было предъявлено обвинение по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Пресненский суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Однако вскоре ее ужесточили.

Дело в том, что через месяц после принятия судебного решения, 23 ноября 2022 года, Геннадий Удунян, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ворвался в отель Lotte Plaza, выбил дверь в одном из номеров и избил находившихся там бывшую подругу Дарью Глушакову и ее спутника. Как было установлено в ходе следствия, мотивом действий адвоката стала ревность.

После этой драки следователи столичного ГСУ СКР добавили в обвинение ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица) и ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью). А самого юриста, который, к слову, не признавал вину ни по одному пункту, Пресненский суд по ходатайству следователя отправил под стражу.

Но на этом проблемы у адвоката не закончились. Уже находясь в следственном изоляторе, господин Удунян получил обвинение по ч. 1 ст. 291.2 (мелкое взяточничество). Как установило следствие, в начале апреля адвокат Удунян решил дать охраннику взятку за доставку ему в камеру «в обход установленных правил» дорогого алкоголя и устриц. Однако об этом стало известно сотрудникам отдела собственной безопасности (ОСБ) ФСИН Москвы, которые задержали охранника. Когда же работники ОСБ зашли в камеру адвоката, то застали его в состоянии алкогольного опьянения.

В мае этого года адвокату было предъявлено обвинение в окончательной редакции, после чего Геннадий Удунян приступил к ознакомлению с материалами своего дела. Его адвокат Михаил Копылов предположил, что эта процедура может завершиться через месяц. Признает ли его подзащитный вину на данном этапе, господин Копылов говорить не стал. «Может, в конце ознакомления Геннадий Удунян сам выскажет следователю свое мнение»,— сказал он.

Как уже сообщал “Ъ”, до 2011 года Геннадий Удунян работал следователем в ГСУ ГУВД по Москве, затем уволился и перешел в адвокатуру. В настоящий момент он возглавляет московскую коллегию «Народный адвокат», и за последние годы принимал участие в ряде громких процессов. Среди его клиентов были блогер Эдвард Бил, устроивший ДТП в центре Москвы, и чиновник Минпромторга Денис Пак, которого избили футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Кстати, в ходе суда над спортсменами адвокат Удунян требовал для них жесткого наказания.

Алексей Соковнин

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