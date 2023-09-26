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Коммерсантъ FM
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Власти Севастополя призвали не отказывать гражданам в убежище во время тревоги

Во Дворце культуры рыбаков в Севастополе проведут проверку после того, как туда не пустили людей во время воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Накануне местные жители пожаловались на сотрудников ДК, которые отказались пропустить их в укрытие во время воздушной тревоги, мотивируя это тем, что оно предназначено только для своих работников. Инцидент произошел во время воздушной тревоги 25 сентября, когда ПВО сбили украинскую ракету в районе аэродрома Бельбек.

«Еще раз обращаюсь ко всем учреждениям Севастополя — и государственным, и частным. Во время воздушной тревоги в городе нет и не может быть разделения на "своих" и "чужих". Опасность одна на всех, и если к вам пришли люди и просят укрытия — вы обязаны их пустить, и неважно, из вашего они учреждения или дома, или просто их где-то на улице застала сирена. Мне кажется, что для любого здравомыслящего человека это — прописная истина. Странно, что в нашем городе-герое вообще произошла такая история в ДКР. Еще более странно, что руководство поспешило оправдать своего сотрудника, сказав, что "люди из соседних многоэтажек должны звонить и узнавать, где находится убежище по месту их пребывания"»,— написал господин Развожаев в своем Telegram-канале.

Губернатор пообещал, что все причастные к инциденту во Дворце культуры рыбаков будут наказаны. «Люди не должны узнавать о временных укрытиях, когда воет сирена. А главное, не должно быть укрытий "только для своих работников", "только для жителей этого дома" и т. д. Я надеюсь, что такого в Севастополе больше не произойдет. И нам не придется вводить штрафы и угрожать ими, чтобы люди вспомнили, что они прежде всего люди. А уже потом "при исполнении своих обязанностей"»,— пояснил свою позицию Михаил Развожаев.

Напомним, что в прошлую пятницу, 22 сентября, в результате ракетного удара был серьезно поврежден штаб Черноморского флота в центре Севастополя. Еще несколько ракет, по информации властей Крыма, было сбито в Бахчисарайском и Черноморском районах.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Дремлюгин, Симферополь

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