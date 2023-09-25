В Крыму на подлете к аэродрому Бельбек сбита ракета

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в 21:49 мск сообщил в Telegram-канале, что силы противовоздушной обороны сбили одну ракету в районе аэродрома Бельбек. По его словам, ракетная атака продолжается, военные продолжают работать по целям.

В 20:57 мск господин Развожаев сообщил, что в Севастополе объявлена воздушная тревога. В 21:55 глава региона опубликовал сообщение, в котором говорилось об отмене воздушной опасности.

23 сентября господин Развожаев поручил проверить временные укрытия в городе, поскольку местные жители жаловались, что некоторые из укрытий оказались закрыты. 22 сентября по штабу Черноморского флота в центре Севастополя был нанесен ракетный удар. По официальной информации, погиб один военнослужащий.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Ракета достала до штаба».