Ракета достала до штаба

Вооруженные силы Украины снова обстреляли Крымский полуостров. И если на западе и юго-западе региона силы ПВО успешно отразили атаку, то в Севастополе ракета попала в штаб Черноморского флота. По данным Минобороны РФ, в результате происшествия один человек пропал без вести. Местные жители считают, что пострадавших может оказаться больше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Штаб Черноморского флота в Севастополе, пострадавший в результате ракетного удара

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС Штаб Черноморского флота в Севастополе, пострадавший в результате ракетного удара

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Сначала украинские военные попытались атаковать западный берег Крыма, запустив около 10:30 два беспилотника самолетного типа и управляемую ракету, которые, по информации Минобороны РФ, были успешно обезврежены силами ПВО. Спустя несколько часов громкие взрывы раздались в Севастополе. По сообщениям губернатора Михаила Развожаева, был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота, который располагается в самом центре города.

Здание штаба охватил пожар. Осколки ракеты разлетелись по соседним улицам, повредив автомобили и фасады домов. Наиболее крупный из них упал возле Театра им. Луначарского на проспекте Нахимова. Полиция оцепила территорию в радиусе двух кварталов. После этого в городе зазвучали сирены воздушной тревоги, а власти предупредили о высокой вероятности нанесения повторного удара и призвали граждан держаться поближе к укрытиям и не выезжать в центр. Спустя 20 минут ракетную и авиационную опасность отменили.

«По предварительной информации, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала. Люди, которые находились в момент удара на улице, тоже не пострадали. Даже выбитых стекол пока не зафиксировано»,— сообщил позже губернатор Развожаев. В свою очередь, местные жители в соцсетях высказывают мнение, что люди могли пострадать.

В Минобороны РФ сначала заявили, что средства ПВО сбили пять ракет в ходе отражения атаки на Севастополь, в результате которой погиб один военнослужащий. Затем ведомство уточнило, что он пропал без вести.

Как рассказали «Ъ» источники на Черноморском флоте, по предварительным данным, удары были нанесены двумя Су-24 ВВС Украины ракетами Storm Shadow/SCALP-EG.

Специалисты также отметили, что за несколько часов до атаки в воздушном пространстве близ полуострова были замечены американский ударно-разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3A Sentry, а также американский противолодочный самолет Boeing P-8S Poseidon.

Бывший командующий ЧФ Владимир Комоедов заявил журналистам, что после атаки на штаб Черноморского флота пришло время нанести удары по зданиям Генштаба и Минобороны Украины в Киеве и администрации Зеленского. Он также подчеркнул, что в регионе необходимо увеличить число средств ПВО.

Это не первая атака на штаб ЧФ. Год назад по нему был нанесен удар беспилотником, доставившим взрывное устройство небольшой мощности. Шесть человек получили ранения.

После происшествия в Севастополе глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что над территорией республики силами ПВО было сбито еще несколько крылатых ракет.

По информации его советника Олега Крючкова, одна из них упала под Бахчисараем. «В Бахчисарае все спокойно. За городом силами ПВО сбита ракета. От обломков загорелась трава. МЧС ликвидирует»,— написал он в своем Telegram-канале. По его словам, информация местных жителей в соцсетях о том, что в результате удара была поражена воинская часть, не соответствует действительности.

На прошлой неделе ВСУ ударили крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе, серьезно повредив находившиеся на ремонте в сухих доках большой десантный корабль и подводную лодку. Два десятка человек получили ранения, еще двое, по не подтвержденным официально сведениям, погибли.

Егор Александров, Симферополь