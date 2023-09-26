Путин повысил зарплаты генпрокурора Краснова и главы СКР Бастрыкина

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении зарплат генпрокурора Игоря Краснова и председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина на 5,5%. Соответствующие указы за подписью президента опубликованы на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный прокурор России Игорь Краснов

Фото: пресс-служба президента РФ Генеральный прокурор России Игорь Краснов

Фото: пресс-служба президента РФ

Сегодня, 26 сентября, господин Путин подписал указ об индексации с 1 октября заработной платы отдельных категорий госслужащих на 5,5%. В июле президент поручил проиндексировать зарплаты специалистов бюджетной сферы. По данным Росстата, средний размер зарплаты за первое полугодие 2023-го в реальном выражении вырос на 6,9% год к году.

О том, кому предлагают повышенные оклады, читайте в публикации «Ъ FM» «Вакансии привлекают зарплатой».

Лаура Кеффер