Путин поручил индексировать зарплаты бюджетникам, чтобы не допустить их «перетекание»

Президент Владимир Путин заявил о риске «перетекания» кадров из бюджетной сферы. В связи с этим он поручил своевременно индексировать зарплаты работников.

«При этом обращаю внимание правительства: нужно строго выдерживать установленные цели по зарплатам специалистов, занятых в бюджетной сфере, иначе будет перетекание. Мы понимаем, из бюджетной сферы люди будут уходить. Нужно своевременно их индексировать, эти заработные платы»,— сказал господин Путин на совещании по экономическим вопросам. Его слова приведены на сайте Кремля.

Президент рассказал, что безработица в России снизилась до 3,2%. Средние зарплаты впервые с 2018 года показали двузначные темпы роста, в апреле рост составил больше 10%. «В целом результат хороший. Он даже выше ожиданий и предварительных расчетов»,— сказал глава государства.

Владимир Путин в начале года говорил, что поручил правительству в январе провести индексацию бюджетной сферы.

Минэкономики ожидает, что в 2023 году рост реальной зарплаты составит 5,4%, в 2024-м и 2025-м — по 2,8%. Ведомство считает, что на рост реальной зарплаты повлияют замедление инфляции, низкая безработица и конкуренция работодателей за рабочую силу.

Леонид Уварчев