Зарплаты некоторых госслужащих проиндексируют на 5,5% с 1 октября

Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации с 1 октября заработной платы отдельных категорий госслужащих на 5,5%. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«В целях обеспечения социальных гарантий постановляю повысить с 1 октября 2023 года в 1,055 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации»,— говорится в тексте указа.

В июле Владимир Путин заявил о риске роста инфляции и призвал сохранить ценовую стабильность в экономике. Позднее президент поручил проиндексировать зарплаты специалистов бюджетной сферы. По данным Росстата, средний размер зарплаты за первое полугодие 2023-го в реальном выражении вырос на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

О том, каким сотрудникам работодатели предлагают повышенные оклады, — в материале «Ъ FM» «Вакансии привлекают зарплатой».