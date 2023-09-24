Вакансии привлекают зарплатой

Зарплаты в России с начала года выросли на 46%, во всяком случае, если судить по условиям в вакансиях. Такой статистикой с “Ъ FM” поделился сервис hh.ru. Аналитики изучали динамику окладов, указанных в предложениях о работе, а не реальные доходы россиян. Основным фактором называют дефицит рабочих рук на фоне рекордно низкой безработицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Руководитель пресс-службы hh.ru Александр Джабаров отмечает, что в вакансиях по нескольким специальностям зарплаты выросли наиболее заметно:

«Прирост за год составил 46%, и эта цифра почти в точности соответствует росту спроса на сотрудников. Так, число вакансий выросло на те же 45% к августу 2022 года.

Зарплату для обслуживающего персонала теперь предлагают почти в два раза больше, чем год назад, почти 100 тыс. руб. Для административного персонала рост составил 82%, для специалистов в транспортной и логистической сфере — 61%.

Существенно подросли оклады рабочему персоналу, в среднем по стране они достигли почти 90 тыс. руб. Что касается Москвы, то здесь предлагаемые зарплаты выросли на 17% с начала года, и сейчас они составляют почти 83 тыс. руб.

Самый большой прирост в городе отмечен для таких специализаций, как добыча сырья, также для рабочего персонала в сельском хозяйстве, производстве и сервисном обслуживании.

Для многих работодателей это пока один из единственных инструментов для быстрого привлечения рабочей силы к своим вакансиям, возможно даже переманивание кадров. Зарплатный инструмент сейчас включен на полную силу.

На рынке труда предложение, конечно, сократилось, но не так драматически, как вырос спрос. Источники этого дефицита — демографическая яма конца 1990-х-начала нулевых, плюс непопулярность рабочих специальностей среди абитуриентов.

Кроме того, мы видим отток мигрантов, которые тоже перетекают из рабочих специальностей в ту же логистику и общепит».

Рост заработных плат фиксирует и Росстат, правда, там темпы гораздо скромнее. По данным ведомства, в июне этого года средний оклад в стране составил 76 тыс. руб., а в июне 2022-го — 66 тыс. руб. Таким образом, рост составил около 15%.

У сервиса «Работа.ру» схожие данные. Как рассказал “Ъ FM” замгендиректора Александр Ветерков, рост в среднем по стране за год составил 11%:

«Больше всего мы видим, что зарплатное предложение неожиданно выросло для офисных служб, динамика составила 22% к началу года. Также хороший рост у работ, которые не требуют специальной подготовки, например, это логистические компании — курьеры, комплектовщики. Здесь тоже предложение выросло примерно на 20%.

В образовании и науке рост заработных плат составил 16%, в сфере красоты и здоровья —14%, в ритейле — 12%. Отстают сферы услуг — 8%, производство, агромпром — около 8%, и IT, телеком.

Но все равно везде положительная динамика, отрицательной нет ни в одном сегменте, ни в одной отрасли.

Вместе с тем одно дело — зарплатные предложения, которое делают компании, другое — реально ли растут зарплаты у людей. По данным нашего исследования, 27% опрошенных россиян уже получили повышение заработной платы, и подтверждается, что в среднем оно составило 10%.

Многие отметили, что оклад в деньгах повысился, но относительно покупательной способности остался таким же.

Что делают работодатели, кроме повышения заработных плат? Для кандидатов стали очень важны условия, в которых они работают: корпоративная культура, бренд работодателя, и они становятся стратегическими инструментами привлечения и удержания персонала.

Но, безусловно, на первом месте среди приоритетов — заработная плата и деньги, а на втором — коллектив. Стабильность, которая весь 2022 год была на первом месте, опустилась сейчас на третью позицию.



Между тем у белых воротничков или у топ-менеджеров существенная часть дохода перекочевала из гарантированной в мотивационную составляющую. Квалифицированных специалистов не хватает, поэтому для того, чтобы привлечь хорошего, например, главного бухгалтера или руководителя юридической службы снова пришлось повышать заработные платы».

О росте зарплат несколько месяцев назад сообщала и Эльвира Набиуллина. Она, правда, считала это риском для инфляции. По мнению главы ЦБ, компенсации сотрудникам растут вынужденно из-за рекордно низкой безработицы.

В результате работодатель зачастую не может взять свободного кандидата и вынужден переманивать его у конкурентов, в том числе с помощью необоснованного увеличения оклада. В результате растут издержки бизнеса, которые предприятие неизбежно будет перекладывать в цены, заключила госпожа Набиуллина.

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Иван Якунин