Командующий ЧФ Виктор Соколов принял участие в коллегии Минобороны

Министерство обороны опубликовало кадры заседания коллегии ведомства. На одной из фотографий виден экран, на котором показан командующий Черноморским флотом Виктор Соколов. Ранее Украина утверждала, что он погиб во время ракетного удара по штабу Черноморского флота в Севастополе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Командующий ЧФ Виктор Соколов на экране посередине

Фото: Министерство обороны РФ Командующий ЧФ Виктор Соколов на экране посередине

Фото: Министерство обороны РФ

На заседании коллегии со вступительным словом выступил глава Минобороны Сергей Шойгу. Он рассказал о ходе спецоперации и заявил, что российские войска с начала месяца уничтожили «более 2700 единиц вооружения и военной техники». В том числе — два немецких танка Leopard и один английский танк Challenger 2. Потери этой техники подтверждались на Западе.

Также министр рассказал в ходе своего выступления о том, как совершенствуется система военной подготовки студентов гражданских вузов, реализуются планы деятельности Южного и Восточного военных округов, а также Воздушно-десантных войск. Выступления других участников коллегии ведомство не приводило.

Ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе был нанесен 22 сентября. Минобороны России сообщало, что в результате ракетной атаки киевского режима на здание штаба Черноморского флота в Севастополе один военнослужащий пропал без вести.

Вчера, 25 сентября, Силы спецопераций Украины заявили, что во время удара был убит командующий Черноморским флотом России. Сегодня, 26 сентября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что подобной информации в Кремль не поступало. «Нет, вы знаете, здесь никакой информации не было от Министерства обороны — это исключительно их прерогатива, и здесь нам нечего сказать»»,— ответил пресс-секретарь на вопрос журналистов.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».