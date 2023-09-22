Военнослужащий пропал без вести после удара ВСУ по штабу флота в Севастополе

Минобороны России сообщило, что в результате украинского ракетного удара по зданию штаба Черноморского флота пропал без вести один военнослужащий. Первоначально ведомство сообщало о гибели одного военнослужащего, но затем уточнило информацию. Всего во время атаки Севастополя, как отмечает ведомство, силами ПВО было сбито пять ракет. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что люди, которые были в момент удара на улице, не пострадали.

Сегодня около 13:20 по штабу Черноморского флота в центре Севастополя был нанесен ракетный удар. В здании штаба начался пожар. Обломки ракеты упали в 200 метрах от театра Луначарского. Губернатор попросил местных жителей звонить в 112 при обнаружении осколков и не подходить к ним. Он также предупредил о возможности еще одной атаки и попросил не выходить на улицу.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».