Украина нанесла ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что по штабу Черноморского флота в городе нанесен ракетный удар. Информация о пострадавших уточняется. Губернатор предупредил о возможности еще одной атаки и попросил не выходить на улицу.

«Возле театра Луначарского упал осколок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов — не подходить и звонить в 112»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

Как передает корреспондент ТАСС, обломки после ракетного удара разбросаны на сотни метров. К штабу едет большое количество скорых. По словам губернатора, на месте удара работают сотрудники МЧС России.

Штаб Черноморского флота расположен в историческом центре Севастополя. Вблизи расположены много гражданских объектов. Театр Луначарского находится в 200 метрах от штаба.

Уже после атаки Севастополя глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на территории полуострова силами ПВО было сбито несколько крылатых ракет.

Ранее сегодня в Севастополе дважды за день останавливали морское сообщение. Минобороны сообщало, что у западного побережья Крыма в 10:30 полудня уничтожили украинскую управляемую ракету и два беспилотника самолетного типа. До этого система ПВО уничтожила два украинских беспилотника вблизи побережья Крыма.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».