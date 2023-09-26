Белый дом анонсировал скорую поставку новой партии Abrams на Украину

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил прибытие на Украину первой партии танков Abrams. Он также сообщил, что в ближайшие недели ВСУ получат новую партию. 25 сентября о прибытии танков заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщил Джон Кирби в интервью CNN, средств для военных поставок Украине хватит еще на несколько недель. «Но отсутствие дополнительного финансирования, которое мы запросили, абсолютно скажется на наших возможностях поддерживать Украину дальше осенью и в зимние месяцы»,— отметил представитель Белого дома.

По его словам, Конгрессу необходимо ускорить процедуру выделения $24 млн, пока на фронте сохраняются благоприятные условия для украинского контрнаступления.

Газета The New York Times отмечала, что танки Abrams прибыли на несколько месяцев раньше запланированного и будут использованы в ходе наступления. Президент США Джо Байден объявил об отправке Украине танков Abrams в январе. В августе украинские военные закончили обучение по управлению этой техникой.

Подробнее о поддержке Украины — в материале «Ъ» «Танк тому и быть».

Лусине Баласян