NYT: первые танки Abrams прибыли на Украину

Первые танки американской модели Abrams были доставлены на Украину, сообщили газете The New York Times два источника в Пентагоне. Они прибыли на несколько месяцев раньше запланированного и будут использованы в ходе наступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kacper Pempel / Reuters Фото: Kacper Pempel / Reuters

Количество доставленных танков источники газеты не называют. Однако собеседники издания отмечают, что полученная Украиной техника входила в партию из 31 танка, обещанных президентом США Джо Байденом. По словам источников, в ближайшие месяцы Украина получит еще больше танков этой модели.

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов говорил, что танки Abrams будут использовать «очень специально, для конкретных, хорошо продуманных операций». Иначе эти танки рискуют быть уничтоженными напрасно.

Джо Байден объявил об отправке Украине танков Abrams еще в январе, а во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 22 сентября заявил, что их доставят на следующей неделе.

Украинские военные закончили обучение по управлению этой техникой в августе. Танки Abrams, доставленные на Украину, оснащены 120-миллиметровыми снарядами из обедненного урана, но на них не будет современной брони.

Подробнее о поддержке Украины — в материале «Ъ» «Танк тому и быть».

Анастасия Ларина