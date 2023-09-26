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Коммерсантъ FM
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Минобороны сообщило о еще двух сбитых БПЛА в Курской области

Министерство обороны РФ сообщило, что 25 сентября около 23:00 силы ПВО сбили два украинских БПЛА самолетного типа в Курской области. По данным военного ведомства, еще два беспилотника в регионе были сбиты около 22:30.

Губернатор Курской области Роман Старовойт новую атаку не комментировал, о разрушениях и пострадавших неизвестно. О последствиях прошлой атаки он также не сообщил.

Вечером 25 сентября атакам также подверглись Крым и Белгородская область. В Крыму на подлете к аэродрому Бельбек силами ПВО была сбита ракета. Об отражении атаки сообщалось в 21:49. Над Грайворонским городским округом Белогородской области были сбиты семь БПЛА.

Лусине Баласян

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