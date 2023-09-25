Силы ПВО сбили два беспилотника в Курской области

Министерство обороны РФ сообщило, что около 22:30 мск была пресечена попытка атаковать Курскую область. Силами ПВО были сбиты два беспилотника самолетного типа. В 22:36 губернатор региона Роман Старовойт сообщал в Telegram о работе ПВО в Курском районе.

Рано утром 25 сентября, как писал господин Старовойт, БПЛА атаковали Центральный округ Курска. В результате повредились несколько частных домовладений и крыши административного здания, в многоквартирном доме выбило стекла. Еще один беспилотник упал в Курском районе, в результате выбило стекла в частном доме. Пострадавших не было.

Лусине Баласян