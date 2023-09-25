Минобороны: над Белгородской областью сбиты семь украинских беспилотников

Пресс-служба Минобороны сообщила, что вечером 25 сентября средствами ПВО над Белгородской областью было уничтожено семь украинских беспилотников. В сообщении говорится, что таким образом была пресечена попытка «совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что все беспилотники были сбиты над Грайворонским городским округом. «По предварительным данным, пострадавших нет. Фрагментами беспилотника посекло один автомобиль»,— говорится в Telegram-канале главы региона.

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