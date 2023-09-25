КС прирастает Европой

Совет федерации в понедельник рассмотрит два кадровых вопроса, касающихся Конституционного суда (КС). Его председателем президент Владимир Путин предложил переназначить Валерия Зорькина, а на вакантную с начала сентября должность судьи КС представлена кандидатура бывшего судьи от России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаила Лобова. Это назначение эксперт связывает с усилением внутренних механизмов защиты прав человека после выхода России из-под юрисдикции ЕСПЧ. После утверждения господина Лобова состав КС достигнет установленного Конституцией норматива в 11 судей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Конституционного Суда Валерий Зорькин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Председатель Конституционного Суда Валерий Зорькин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент Владимир Путин в пятницу предложил Совету федерации переназначить на пост председателя КС Валерия Зорькина, а также представил на рассмотрение сенаторов кандидатуру нового судьи КС — это последний судья от России в Страсбургском суде Михаил Лобов. Утром 25 сентября комитет Совета федерации по госстроительству, как сообщил в своем Telegram-канале его председатель Андрей Клишас, рассмотрит обе кандидатуры. А в 12:00 откроется пленарное заседание верхней палаты, в повестку которого тоже включены вопросы о новых кадровых назначениях в КС.

52-летний Михаил Лобов сменит в суде Гадиса Гаджиева: в августе тот достиг предельного для судьи возраста (70 лет) и с сентября находится в отставке. Господин Лобов не первый кандидат в КС с опытом работы в Страсбурге: в 2022 году судьей КС был назначен доцент кафедры коммерческого права юридического факультета Санкт-Петербургского госуниверситета и бывший судья ad hoc (по случаю) по «делу ЮКОСа» в ЕСПЧ Андрей Бушев. Правда, у Михаила Лобова опыта работы в европейских структурах все-таки больше: выпускник МГИМО, он начал работать в аппарате Совета Европы еще в 1997 году, а в 2014-м возглавил департамент политики и сотрудничества Совета Европы в области прав человека. В 2021 году и Андрей Бушев, и Михаил Лобов вошли в окончательный список кандидатов в судьи Страсбургского суда, который российский президент представил в Парламентскую ассамблею Совета Европы (этот орган назначает национальных судей в состав ЕСПЧ). В итоге выбор был сделан в пользу господина Лобова как «наиболее квалифицированного» претендента (так говорилось в решении профильной комиссии ПАСЕ), а эксперты тогда отмечали, что свою роль сыграл прежде всего его опыт работы в структурах Совета Европы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший судья от России в ЕСПЧ Михаил Лобов

Фото: Владимир Гердо / ТАСС Бывший судья от России в ЕСПЧ Михаил Лобов

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Впрочем, карьера Михаила Лобова в качестве судьи ЕСПЧ оказалась чрезвычайно короткой: в январе 2022 года он вступил в должность, а уже в марте Россия вышла из Совета Европы, отказавшись исполнять и принятые после 15 марта 2022 года решения Страсбургского суда. В сентябре того же года ЕСПЧ принял решение об упразднении должности российского судьи.

Бывший судья России в ЕСПЧ (2012–2022 годы) Дмитрий Дедов положительно оценивает приход Михаила Лобова в КС, подчеркивая, что опыт работы в ЕСПЧ и Совете Европы по-прежнему остается важным для России. «Проведено много значимых реформ в области правосудия и повышения стандартов защиты основных прав и свобод,— пояснил “Ъ” господин Дедов.— Михаил внес значительный вклад во взаимодействие России и Совета Европы. Принципы и методы работы судов в целом схожи, поэтому опыт Михаила Лобова может очень пригодиться Конституционному суду».

Сам господин Лобов минувшим летом на международном юридическом форуме в Петербурге говорил о том, что главной целью своего участия в Европейской конвенции Россия всегда считала усиление внутренних механизмов защиты прав человека. На этом пути многое уже сделано, и теперь следует идти дальше, опираясь на этот опыт, тем более что Конвенция и Конституция «органично сплелись друг с другом», указывал юрист.

Других обновлений кадрового состава КС в ближайшее время не предвидится: самые старшие из действующего состава судей КС достигнут предельного возраста только через два года. На 80-летнего Валерия Зорькина это ограничение не распространяется — возрастной ценз для председателя КС был отменен еще в 2010 году. Напомним, господин Зорькин возглавлял Конституционный суд в 1991–1993 годах, через 10 лет вернулся на эту должность и с тех пор руководит КС бессменно. Трижды — в 2003, 2006 и 2009 годах — он избирался на пост председателя самими судьями, а с 2009 года полномочие представлять кандидатуру главы КС для утверждения Советом федерации (теперь уже на шестилетний срок) получил президент РФ, который после этого переназначал Валерия Зорькина дважды — в 2012 и 2018 годах.

В 2020 году в закон о КС были внесены поправки, разрешающие президенту предлагать сенаторам кандидатуру председателя суда и его заместителя не из числа действующих судей — это стало поводом для предположений о том, что следующим председателем КС может стать политик с юридическим образованием, не имеющий статуса судьи. Но пока эти предположения не подтвердились. Более того, Валерия Зорькина президент предложил переназначить досрочно, так как его полномочия истекают только в феврале следующего года.

Анастасия Корня