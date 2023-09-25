Кремль назвал возмутительным чествование в Канаде украинского ветерана СС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков счел возмутительным «неряшливое отношение к памяти» о преступлениях нацизма в Канаде. Так в Кремле отреагировали на скандал с чествованием в канадском парламенте украинского ветерана, который служил в войсках СС. По мнению Дмитрия Пескова, на Западе выросло поколение, которое забыло уроки Второй мировой войны, и из-за этого фашизм будет вновь проявляться в мире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Память должна храниться в отношении нацистов сколько бы лет им не было. Здесь нет срока годности и срока давности у этих преступлений. Подобная неряшливость памяти возмутительна»,— заявил представитель Кремля.

По мнению господина Пескова, западные страны вырастили поколение, «которое не знает, кто с кем воевал и что произошло во время Второй мировой войны». «И они ничего не знают об угрозе фашизма. Это чревато тем, что фашизм будет проявляться то там, то сям. И мы сейчас видим, как он практически пытается встать на ноги в центре Европы, на Украине. С чем мы и ведем непримиримую борьбу»,— подчеркнул господин Песков.

Сам скандал начался после того, как на заседании канадского парламента 22 сентября во время визита президента Украины Владимира Зеленского спикер Палаты общин Канады Энтони Рота попросил всех поаплодировать присутствующему 98-летнему украинскому ветерану Ярославу Хунке. Спикер Палаты общин представил его как «ветерана борьбы против русских». Во время Второй мировой войны он воевал на стороне дивизии СС «Галичина».

После того как центр по изучению холокоста «Друзья Симона Визенталя» опубликовал информацию о ветеране, спикер Палаты общин Канады принес извинения и заявил, что он не знал о его прошлом. Принести официальные извинения также потребовала Польша, а российский посол в Канаде направил ноту протеста.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».