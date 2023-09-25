Исход автомобилистов

Среднесуточное число автомобилей на улицах Москвы сократилось с начала года на 6%, а общая продолжительность 8–10-балльных заторов — вдвое. Такие данные в понедельник, 25 сентября, представил и. о. вице-мэра Москвы Максим Ликсутов. Таков эффект, в частности, недавнего запуска новых диаметров МЦД-3 и МЦД-4. Трафик, пояснили эксперты, сократился в основном за счет приезжих из области, ранее часами стоявших в пробках на подъездах к Москве из-за дорожных ремонтов. Теперь многие из них предпочитают МЦД, но для транспорта, который они оставляют у станций диаметров, срочно нужны перехватывающие парковки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Закрыв мотосезон, Максим Ликсутов продолжил продвигать любимую им идею пересадки столичных автомобилистов на общественный транспорт

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Закрыв мотосезон, Максим Ликсутов продолжил продвигать любимую им идею пересадки столичных автомобилистов на общественный транспорт

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно данным, которые в понедельник обнародовал Максим Ликсутов, число автомобилей, ежедневно выезжающих на улицы города, сократилось с начала года на 6%. Сейчас ежедневно в городе фиксируется около 2,9 млн машин, к новогодним праздникам цифра может вырасти до 3 млн. При этом, заявил господин Ликсутов, количество зарегистрированного транспорта в Москве и области растет (по данным ГИБДД, на 1 января суммарно в двух регионах было зарегистрировано 8,5 млн транспортных средств, более свежих сведений в открытых источниках нет и не озвучивалось).

Но автомобилисты, говорит чиновник, все чаще «выбирают городской транспорт, потому что это дешевле и быстрее» — это, по его словам, основная причина сокращения трафика в Москве.

Пассажиропоток в транспорте растет, а система его постоянно расширяется и дополняется. В марте этого года, напомним, заработала вся Большая кольцевая линия метро (ранее были доступны лишь отдельные ее участки), в августе открыто движение по МЦД-3 (Зеленоград—Раменское), в сентябре — МЦД-4 (Апрелевка—Железнодорожный). Только последним диаметром с момента его открытия воспользовалось более 2 млн человек. В сентябре также были открыты новые дороги — восточный и южный участок Московского скоростного диаметра, платный проспект Багратиона, что разгрузило Варшавское шоссе, Кутузовский проспект, Северо-Западную хорду, МКАД и другие дороги.

В результате, заявили в дептрансе, за восемь месяцев суммарная продолжительность 8–10-балльных пробок в часах в Москве сократилась вдвое (до 43,9 часа, данные «Яндекса») по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В презентации дептранса приводятся примеры дней с самыми сильными заторами этого года — в их числе день визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву 20 марта и день репетиции парада Победы 27 апреля.

Эффект от открытия новых дорог и диаметров пока не полный, считает глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский: новые транспортные привычки водителей будут формироваться два—четыре месяца.

Другие факторы вряд ли повлияли на поведение водителей, отмечает эксперт: топливо за год подорожало на 2–3 руб., для москвичей это не повод отказаться от своих машин. Многие автомобилисты с открытием диаметров решили больше не пользоваться личными авто, подтверждает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов: это связано с очень тяжелой ситуацией на дорогах по тем направлениям, где теперь есть МЦД. К примеру, на Ленинградском шоссе идет капремонт моста в Химках (пробки растягиваются на несколько километров), на юго-востоке и востоке в заторах стоят перегруженные Егорьевское и Носовихинское шоссе, в Люберцах идет реконструкция Октябрьского проспекта. Теперь многие жители Подмосковья массово бросают машины у станций МЦД («Сходня», «Фирсановская» и т. д.), что, в свою очередь, создает неудобства для местных жителей, рассказывает господин Шкуматов: по его мнению, там нужно срочно создавать перехватывающие парковки по аналогии с теми, что есть у станций метро в Москве.

Столичные власти, напомним, в будущем планируют построить еще один диаметр — МЦД-5 Пушкино—Домодедово. Для него нужен подземный тоннель между Ярославским и Павелецким вокзалами протяженностью от 10 до 13 км. Максим Ликсутов, отвечая на вопрос “Ъ” о судьбе тоннеля, сказал, что на данный момент РЖД и правительство Москвы в рамках совместной рабочей группы занимаются «техническими аспектами проекта», «базовые параметры» которого будут определены до конца года. «Проект достаточно дорогой и очень сложный»,— сказал господин Ликсутов.

«Просчитываются разные варианты маршрута, а также инженерные особенности строительства, при этом окончательный маршрут тоннеля в центре столицы и сроки запуска диаметра пока не определены»,— заявили в пресс-службе столичного стройкомплекса, отвечая на запрос “Ъ”.

Максим Ликсутов также обнародовал подробности новой программы по развитию железнодорожного сообщения с дальним пригородом и соседними областями.

Как уже рассказывал “Ъ”, речь идет о планах нарастить количество электричек, следующих в Москву из Тулы, Владимира, Ярославля, Калуги и других городов. Сейчас они ходят с интервалами до 180 минут, мэрия Москвы, Минтранс и РЖД хотят сократить показатель до 20–30 минут. Новые поезда будут доезжать только до конечных станций (хабов) МЦД, где пассажиры будут пересаживаться на диаметры. Ранее проект программы концептуально одобрил президент Владимир Путин, господин Ликсутов сегодня сказал, что документ ожидает одобрения в правительстве РФ. Решения о тарифах на «продленных» диаметрах еще нет, сейчас обсуждается техническая часть проекта, какие поезда будут ходить, в каком графике, сказал и. о. вице-мэра.

Иван Буранов