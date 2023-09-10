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Коммерсантъ FM
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Московское метро протянется до Тулы

Что известно о программе модернизации Центрального транспортного узла

Московское наземное метро доберется до Тулы и Калуги, об этом заявил Владимир Путин во время запуска движения поездов по МЦД-4. По словам президента, власти будут продлевать диаметры столичного наземного метро не только до Калуги и Тулы, но и других крупных городов в регионах, окружающих мегаполис.

Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Инфраструктуру для этого вряд ли будут строить с нуля, полагает глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. По его мнению, проект будет иметь долговременный экономический эффект:

«Когда речь идет о транспортных проектах, то фактически те из них, что реализуются в Москве, очень сложные и комплексные, в частности, метро, МЦК и так далее.

На самом деле, здесь вопрос в эффективной интеграции. Я не думаю, что будет полностью построена какая-то отдельная инфраструктура до этих городов. Скорее, речь идет об интеграции новой транспортной системы с уже имеющейся, что просто позволит повысить уровень бесшовности этого процесса. Так что, на самом деле, это логичная история.

Московская агломерация является мощным центром притяжения с точки зрения рабочих рук и прочих моментов. И сейчас в условиях, когда существует дефицит кадров в экономике, есть смысл в повышении уровня мобильности с тем, чтобы дать возможность приезжать в Москву на работу тем, кто живет чуть дальше, и сделать это более комфортно.

Метро до Внуково довезет

Метро до Внуково довезет

Ведь все, что сделано за последние 2-2,5 года, просто радикальным образом улучшило качество жизни тех людей, которые живут в ряде подмосковных городов с точки зрения их временных затрат на поездку в столицу и обратно.

Понятное дело, что этот проект будет реализовываться за счет федерального бюджета, возможно, это будет совместная работа с РЖД.

Москва — ключевой центр притяжения. Столица смогла доказать, с одной стороны, достаточность амбиций для того, чтобы запланировать сложные транспортные проекты, а, с другой, возможность эффективно их реализовать в интеграции в том числе с РЖД.

При этом сейчас ключевое ограничение с точки зрения вложений в инфраструктуру — это, к сожалению, дефицит рабочей силы. Так что очень важно здесь использование ресурсов московского стройкомплекса».

Между тем продление диаметров столичного наземного метро до крупных городов в перспективе может привести к перегруженности транспортной системы в столице, заметил председатель межрегиональной общественной организации «Союз пассажиров» Кирилл Янков:

«Есть понятие "индуцированный спрос", когда сервис улучшается и, например, чаще начинают ходить чаще электрички, то и больше желающих воспользоваться таким способом передвижения.

Как Москва замкнула метрокольцо

Как Москва замкнула метрокольцо

Но индуцированный спрос, тем не менее, не бывает совсем пустой, он означает, что больше людей, допустим, найдет работу в Москве. Хорошо это или плохо? Это сложный вопрос, но в любом случае такое расширение рынка труда, это, скорее, хорошо, чем плохо.

Если же говорить о транспорте, то, конечно, в столице есть определенные пределы плотности работающих при нынешней ситуации. Если их количество будет увеличиваться, то это означает, что и в мегаполисе нужно будет осуществлять новые инфраструктурные проекты.

В принципе, в генеральном плане Москвы есть резервы для того, чтобы еще где-то что-то построить и улучшить».

Еще одним важным проектом, по словам Владимира Путина, станет строительство высокоскоростных железных дорог. Сначала между Москвой, Тверью, Великим Новгородом и Санкт-Петербургом, а затем между столицей и другими городами.

Как автомобилистам открыли путь на восток

Кроме того, президент страны с мэром Сергеем Собяниным приняли участие в церемонии открытия северного дублера Кутузовского проспекта. Платная магистраль проходит от делового центра «Москва-Сити» до МКАД и северного обхода Одинцово.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Андрей Загорский

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