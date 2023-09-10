Московское метро протянется до Тулы

Московское наземное метро доберется до Тулы и Калуги, об этом заявил Владимир Путин во время запуска движения поездов по МЦД-4. По словам президента, власти будут продлевать диаметры столичного наземного метро не только до Калуги и Тулы, но и других крупных городов в регионах, окружающих мегаполис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Инфраструктуру для этого вряд ли будут строить с нуля, полагает глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. По его мнению, проект будет иметь долговременный экономический эффект:

«Когда речь идет о транспортных проектах, то фактически те из них, что реализуются в Москве, очень сложные и комплексные, в частности, метро, МЦК и так далее.

На самом деле, здесь вопрос в эффективной интеграции. Я не думаю, что будет полностью построена какая-то отдельная инфраструктура до этих городов. Скорее, речь идет об интеграции новой транспортной системы с уже имеющейся, что просто позволит повысить уровень бесшовности этого процесса. Так что, на самом деле, это логичная история.

Московская агломерация является мощным центром притяжения с точки зрения рабочих рук и прочих моментов. И сейчас в условиях, когда существует дефицит кадров в экономике, есть смысл в повышении уровня мобильности с тем, чтобы дать возможность приезжать в Москву на работу тем, кто живет чуть дальше, и сделать это более комфортно.

Ведь все, что сделано за последние 2-2,5 года, просто радикальным образом улучшило качество жизни тех людей, которые живут в ряде подмосковных городов с точки зрения их временных затрат на поездку в столицу и обратно.

Понятное дело, что этот проект будет реализовываться за счет федерального бюджета, возможно, это будет совместная работа с РЖД.

Москва — ключевой центр притяжения. Столица смогла доказать, с одной стороны, достаточность амбиций для того, чтобы запланировать сложные транспортные проекты, а, с другой, возможность эффективно их реализовать в интеграции в том числе с РЖД.

При этом сейчас ключевое ограничение с точки зрения вложений в инфраструктуру — это, к сожалению, дефицит рабочей силы. Так что очень важно здесь использование ресурсов московского стройкомплекса».

Между тем продление диаметров столичного наземного метро до крупных городов в перспективе может привести к перегруженности транспортной системы в столице, заметил председатель межрегиональной общественной организации «Союз пассажиров» Кирилл Янков:

«Есть понятие "индуцированный спрос", когда сервис улучшается и, например, чаще начинают ходить чаще электрички, то и больше желающих воспользоваться таким способом передвижения.

Но индуцированный спрос, тем не менее, не бывает совсем пустой, он означает, что больше людей, допустим, найдет работу в Москве. Хорошо это или плохо? Это сложный вопрос, но в любом случае такое расширение рынка труда, это, скорее, хорошо, чем плохо.

Если же говорить о транспорте, то, конечно, в столице есть определенные пределы плотности работающих при нынешней ситуации. Если их количество будет увеличиваться, то это означает, что и в мегаполисе нужно будет осуществлять новые инфраструктурные проекты.

В принципе, в генеральном плане Москвы есть резервы для того, чтобы еще где-то что-то построить и улучшить».

Еще одним важным проектом, по словам Владимира Путина, станет строительство высокоскоростных железных дорог. Сначала между Москвой, Тверью, Великим Новгородом и Санкт-Петербургом, а затем между столицей и другими городами.

Кроме того, президент страны с мэром Сергеем Собяниным приняли участие в церемонии открытия северного дублера Кутузовского проспекта. Платная магистраль проходит от делового центра «Москва-Сити» до МКАД и северного обхода Одинцово.

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Андрей Загорский