Метро до Внуково довезет

До аэропорта Внуково теперь можно доехать на метро. Одноименную станцию откроют уже 6 сентября, пишет РБК. Она станет конечной на Солнцевской — желтой — ветке. По ней пассажиры за 40 минут смогут добраться до «Москвы-Сити», а за 23 минуты — до Большой кольцевой линии. Из подземки можно будет попасть сразу в здание терминала по пешеходному переходу, а также выйти на вокзальную площадь и на платформу «Аэроэкспресса». Он после открытия станции продолжит курсировать, как и прежде, раз в час. Поездка стоит 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Учитывая расписание электричек и их цену, метро будет для многих пассажиров привлекательнее, считает председатель общественной организации «Союз пассажиров» Кирилл Янков:

«Вообще, аэроэкспресс во Внуково в таком виде себя изжил. По-хорошему, линию, которая была для него построена, можно было бы преобразовать в ветку Московского центрального диаметра, чтобы поезда ходили с интервалом, например, в 15 минут.

Если поезд из аэропорта Внуково будет идти до Киевского вокзала, то спрос окажется большим, чем на сервис "Аэроэкспресса", который стоит 500 руб. При том, что на метро можно будет доехать за 65 руб. или за 70 руб. На трассе до Внуково пробок обычно не бывает. До аэропорта Шереметьево теперь можно доехать по М-11. Поэтому ситуация меняется, и сохранять "Аэроэкспресс" в прежнем виде, на мой взгляд, нецелесообразно».

Совладелец Внуково Виталий Ванцев придерживается другого мнения. В июльском интервью РБК он заявил, что доставка пассажиров на метро и поездами «Аэроэкспресса» — «два принципиально разных продукта».

По его словам, электричками продолжат пользоваться пассажиры, которые хотят в поездке сидеть с ноутбуком с хорошей связью. Ванцев отметил, что открытие станции желтой ветки повлияет только на автобусные маршруты — часть из них закроют. А будет ли метро конкурировать с такси? Этот вопрос “Ъ FM” обсудил с владельцем столичной таксомоторной компании Георгием Серпионовым:

«Возможно, влияние будет, но минимальное. Какая-то часть людей действительно поедет на метро. При этом если человек едет в аэропорт на такси, это не значит, что он не может как-то по-другому туда добраться. Здесь вопрос просто комфорта. Таксисты у аэропортов всю жизнь стояли, и ничто им не помешает. И на тарифах открытие новой станции метро никак не отразится».

По словам заммэра столицы Максима Ликсутова, открытие нового участка желтой линии улучшит транспортное обслуживание 350 тыс. жителей близлежащих районов и миллионов пассажиров аэропорта. Кроме того, метро поможет разгрузить Киевское шоссе, трафик там станет свободнее на 5%.

Но есть у появления станции «Внуково» и неочевидные последствия, отмечает директор Центра исследований умного города Высшей школы экономики Константин Трофименко:

«Есть концепция аэрополиса, то есть неких точек роста территории, основанной именно на том, что там находится аэропорт. Она была разработана и для Москвы. Но если брать крупнейшие столичные аэропорты — Шереметьево и Домодедово — то вокруг Шереметьево что-то подобное образовалось, а Домодедово все-таки слишком далеко от центра.

А вот Внуково с появлением станции метро вполне себе может в этом направлении развиться. То есть там появятся деловые центры, гостиницы, в принципе они уже есть, но в более широком сегменте. То есть это место, куда люди слетаются из разных городов, там решают какие-то свои деловые вопросы и улетают обратно».

9 сентября столичные власти планируют запустить движение еще и по МЦД-4. Маршрут также пройдет через станцию поселка Внуково — от нее до аэропорта можно добраться на машине за 15 минут.

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Иван Хорушевский