Москва замкнула метрокольцо

В Москве запустили финальный участок Большой кольцевой линии метрополитена, которую строили более десятка лет. В церемонии открытия участвовали мэр столицы Сергей Собянин и президент Владимир Путин. В эксплуатацию ввели последние девять станций, в частности, «Марьина Роща», «Нагатинский затон», «Сокольники», «Каширская» и «Варшавская». Всего БКЛ объединила 31 станцию, общая протяженность новой линии 70 км — это крупнейшее в мире подземное метрокольцо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Власти ожидают, что БКЛ разгрузит радиальные ветки на 20%, а первую кольцевую — на четверть, что сэкономит пассажирам в пути 40-45 минут. Повлияет линия, по задумке мэрии, и на наземный транспорт, снизив интенсивность движения в столице на 10-15%. Доцент кафедры мостов, тоннелей и строительных конструкций МАДИ Сергей Зеге считает, что таких показателей будет непросто достичь:

«Я не знаю, удастся ли таким образом сократить этот показатель на 15%. Дело заключается в том, что многие сегодня пользуются такой схемой: метро, наземный транспорт, в том числе метро, и каршеринг. И вот здесь могут быть довольно солидные резервы по движению. Но, конечно, БКЛ прежде всего разгрузит старую кольцевую линию, где особенно пересадки составляют довольно большую проблему в часы пик. Кроме того, на этих станциях часто требуется ремонт эскалаторов, они ведь уже достаточно старые.

То есть весь этот комплекс можно будет улучшить, и система станет более безопасной. Кроме того, сейчас в Москве приходится перекрывать отдельные участки метро просто для того, чтобы можно было провести на них ремонтные работы. За счет же БКЛ можно будет значительно снизить возникающие неудобства».

Тем временем столичные риелторы спрогнозировали повышение цен на новостройки в районах, где открылись новые станции метро. Составить подорожание может от 5% до 30%. Особенно сильно вырастет стоимость жилья рядом со станцией «Нагатинский затон», где прежде не было транспортных узлов в пешей доступности.

Всего в нескольких минутах ходьбы от БКЛ сейчас расположены 13 первичных объектов. Впрочем, вряд ли застройщики будут значительно переписывать ценники, отметил вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев:

«Обычно рост составляет 10-15%, но это касается только тех объектов, которые находятся не более чем в 12-15 минутах ходьбы от станции. Но, как правило, люди, уже понимая, что метро будет введено, начинают цену немножко завышать. Это касается и арендных отношений, и продаж. Вот так автоматически цены не вырастут прямо сейчас. Застройщик будет менять ценник только в том случае, если увидит, что начали расти объемы продаж».

В 2017 году московские власти сообщили, что стоимость строительства кольца составит около 380 млрд руб., но окончательная сумма могла незначительно измениться. Заработать на БКЛ мэрия планирует около 7 трлн руб. к 2035 году. Вся прибыль пойдет на финансирование социальной инфраструктуры. Однако в первые пять дней пассажиры новой ветки смогут проходить в метро бесплатно.

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Иван Хорушевский