Он сказал «поехали»

Президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин поговорили о новых проектах в области железнодорожного сообщения во время торжественного открытия очередного — третьего — скоростного диаметра. В рамках проекта пятого диаметра — МЦД-5, который свяжет города Пушкино и Домодедово, столичные власти построят два 12-километровых тоннеля под центром Москвы и пять новых подземных станций. Предельные интервалы ожидания поездов дальних пригородных направлений (из Тулы, Ярославля, Владимира и других городов) планируется сократить с 45–180 минут до 20–30 минут. Правда, некоторые поезда до Москвы не доедут — пассажирам придется пересаживаться на линию МЦД. Президент отметил, что пришло время и для реализации давнего проекта высокоскоростных магистралей, первой из которых должна стать линия Москва—Санкт-Петербург.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Собянин открыл Владимиру Путину будущее столичного транспорта

Фото: пресс-служба президента РФ Сергей Собянин открыл Владимиру Путину будущее столичного транспорта

Фото: пресс-служба президента РФ

О новых транспортных проектах господин Собянин рассказал президенту РФ Владимиру Путину сразу после открытия движения по новой ветке Московского скоростного диаметра (МЦД-3). Теперь между Зеленоградом и Раменским электропоезда хотят через центр столицы с интервалом 5,5 минуты, в ближайшее время (точной даты нет) откроют движение по МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного.

МЦД-5 (Пушкино—Домодедово) Сергей Собянин назвал одним из «перспективных» и технически сложных проектов, для него понадобится построить тоннель под центром города. В декабре 2022 года в интервью “Ъ” вице-мэр Максим Ликсутов рассказывал про предпроектные работы, которые должны были ответить на вопрос: возможна ли прокладка такого тоннеля в принципе? Судя по заявлениям Сергея Собянина, решение принято, проект поддержал Владимир Путин. Будет построено два 12-километровых тоннеля, следует из слов мэра, диаметром 10 м каждый, а не 6 м, как в метро (поезд МЦД шире метропоездов). МЦД-5 будет включать 39 станций, в том числе пять новых подземных. Сроки реализации и стоимость проекта власти пока не называют.

Еще один проект, анонсированный мэром, касается дальних пригородов и соседних областей. Поезда из Тулы, Ярославля, Владимира и других городов вокруг столичного региона следуют в Москву с большими интервалами — от 45 до 180 минут, рассказал Сергей Собянин: «Это никого не устраивает». Мэрия Москвы и РЖД предлагают нарастить количество поездов, сократив время ожидания до 20–30 минут. Они будут доезжать до конечных станций МЦД, а там пассажиры пересядут на диаметры. В пресс-службе дептранса “Ъ” рассказали, что в рамках проекта все существующие пригородные поезда останутся в «полном объеме» — будут ходить по тем же маршрутам и до тех же вокзалов, что и сейчас. А вот новые, дополнительные составы в Москву не поедут: они будут ходить только между хабами МЦД и региональными центрами.

Сроки реализации проекта и его стоимость пока не названы. «Слышал об этой идее еще в прошлом десятилетии,— рассказывает глава Союза пассажиров, член общественного совета Минтранса России Кирилл Янков.— С точки зрения экономики перевозок — чем длиннее маршрут и чем реже "оборотные операции" (высадка пассажиров, отгон в тупик, выезд из тупика в другую сторону, подача на посадку), тем ниже удельные затраты на километр пути». «Искусственные» пересадки в Лобне или Зеленограде могут быть неудобны для пассажиров, опасается господин Янков. Он допускает, что власти хотели бы оставить «все устаревшие составы за пределами МЦД», поскольку средств на обновление поездов всего Московского узла «не хватит». Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов отмечает, что экономика проекта требует более детальной оценки — например, в части производства поездов и необходимых изменений инфраструктуры для их беспрепятственного движения. Впрочем, господин Зотов полагает, что в результате запуска проекта мобильность населения регионов, граничащих с Москвой, вырастет втрое за счет более удобной транспортной связи.

В качестве третьего «перспективного» проекта Сергей Собянин рассказал про проекты высокоскоростных магистралей (ВСМ) до Санкт-Петербурга (время в пути должно сократиться с 4 часов до 2 часов 15 минут), Казани и Адлера. Проекты ВСМ обсуждаются, напомним, не первый год. Мэрия Москвы готовит для ВСМ инфраструктуру, РЖД занимается проектированием и строительством. Владимир Путин предложил построить ВСМ также до Нижнего Новгорода, Воронежа, Казани, Донецка, Луганска, а также Минска (пообещал обсудить последнюю идею с белорусским президентом Александром Лукашенко). Пилотным проектом ВСМ является линия Москва—Петербург. В июле 2023 года в РЖД заявили, что срок строительства, возможно, будет сдвинут с первоначально запланированных 2025–2026 годов из-за нехватки финансирования. Владимир Путин, впрочем, считает, что «время пришло»: «Проект скоростной железной дороги между Москвой и Петербургом обсуждается нами давно. Мне кажется, что сейчас мы действительно подошли к возможности его реализации. Давайте начнем работать. Мы недавно с Сергеем Семеновичем, с председателем правления, руководителем "Сбера" это обсуждали. Банки, безусловно, будут подключаться к этой работе, они видят для себя и экономическую, и финансовую перспективу. Уверен, что у нас все получится».

Иван Буранов