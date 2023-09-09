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Путин: диаметры наземного метро Москвы продлят до Калуги и Тулы

Президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт движению поездов по четвертому Московскому центральному диаметру (МЦД-4). Маршрут связал микрорайон Железнодорожный в Балашихе с Апрелевкой в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Господин Путин заявил, что было принято решение реализовать масштабную программу модернизации всего Центрального транспортного узла.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

«В итоге диаметры наземного метро будут продлены до Калуги и Тулы, до других крупных городов в регионах, окружающих Москву. Флагманским проектом станет и строительство высокоскоростных железных дорог: на первом этапе — между Москвой, Тверью, Великим Новгородом и Санкт-Петербургом, а затем — между столицей и другими городами страны», — рассказал президент (цитата по сайту Кремля).

Владимир Путин также принял участие в запуске движения на проспекте Багратиона (северном дублере Кутузовского проспекта), южном участке Московского скоростного диаметра от шоссе Энтузиастов до 32-го км МКАД. Проспект Багратиона — платная бессветофорная трасса, которая должна разгрузить Кутузовский проспект и Можайское шоссе. Тарифы на проезд в зависимости от времени суток варьируются от 600 до 1200 руб.

Вчера, 8 сентября, президент запустил движение по новым участкам трассы М-12 «Восток»: теперь от Москвы до Арзамаса можно доехать со скоростью 110 км/ч за три-четыре часа, заплатив за проезд чуть менее 3 тыс. руб. Одновременно мэрия Москвы открыла движение по восточному участку Московского скоростного диаметра, примыкающему к М-12.

Подробности — в публикации «Ъ» «Автомобилистам открыли путь на восток».

Лаура Кеффер

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