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Дроны ударили по домам

В Курске беспилотники повредили здание ФСБ и жилые объекты

Курская область второй день подвергается активным атакам беспилотников со стороны Украины. В воскресенье, в день 991-летия областного центра, БПЛА ударили по зданию регионального управления ФСБ, резервуарам топлива и пункту приема металлолома. Начало рабочей недели началось с новой волны атак, которые привели к повреждению многоквартирного дома, 15 частных домовладений и четырех автомобилей. Курские власти говорят, что произошедшее заставляет их корректировать свою работу.

Фото: @gubernator46

Фото: @gubernator46

О первой атаке беспилотника губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил утром в воскресенье, через два часа после поздравления жителей областного центра с днем города. Чиновник пояснил, что украинский БПЛА атаковал административное здание в центральном округе, повредив его крышу. По данным «Ъ», речь идет о здании регионального управления ФСБ на улице Добролюбова. Пострадавших в результате падения беспилотника с неустановленным боеприпасом нет.

Утром в воскресенье беспилотник самолетного типа был обнаружен в военном городке в поселке Халино Курского района, расположенном в 15 км от областного центра. БПЛА нашли рядом с резервуарами топлива на местном аэродроме.

Пострадавших и разрушений, по данным «Ъ», не было. Через несколько часов удар украинского беспилотника пришелся на склад пункта приема металлолома на улице Пост Кривец в Железнодорожном округе Курска. В результате его падения никто не пострадал, разрушений не было.

Власти не стали отменять праздничные мероприятия в Курске, но решили не проводить салют в честь дня города. «Считаю, это будет разумно с точки зрения спокойствия и безопасности жителей»,— объяснил мэр Курска Игорь Куцак. На праздничных мероприятиях безопасность жителей обеспечивали более тысячи сотрудников и 150 единиц техники служб экстренного реагирования.

Во второй половине воскресенья губернатор Роман Старовойт еще дважды сообщил о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) над Курским районом. Никаких подробностей о произошедшем он не раскрыл, попросив жителей соблюдать спокойствие. По информации «Ъ», беспилотник самолетного типа обнаружили и сбили неподалеку от военной части в деревне Жуково, расположенной в 8 км от Курска.

Рано утром в понедельник, 25 сентября, господин Старовойт рассказал об атаке украинских БПЛА на центральный округ областного центра, где повреждения получили частные дома, многоквартирный дом и крыша административного здания. По словам чиновника, над городом сработала система противовоздушной обороны. Один из беспилотников упал в Курском районе, где в частном доме выбило окна.

Позже мэр Курска Игорь Куцак уточнил, что всего в результате утренней атаки повреждения получили 15 домовладений и четыре автомобиля.

Глава города пообещал помочь жителям с восстановлением пострадавшего имущества. Днем эксперты провели обследования домов и необходимые замеры.

«Мы совместно с Министерством обороны за прошедший год с небольшим очень много внимания, времени и средств уделили созданию надежных рубежей радиоэлектронной борьбы и системы противовоздушной обороны. К сожалению, враг меняет и тактику, и средства наведения. Параллельно мы тоже коллективно принимаем решения по корректировке нашей работы»,— подвел итоги атак губернатор Роман Старовойт на оперативном совещании в правительстве.

Глава региона отметил, что на ближайшем заседании оперативного штаба Министерство обороны и силы ПВО выступят с докладом о проделанной работе.

Сергей Толмачев, Воронеж

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