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Коммерсантъ FM
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При атаке беспилотников на Курск пострадало 15 частных домов и четыре машины

Мэр Курска Игорь Куцак сообщил подробности утренней атаки украинских беспилотников на город. По его словам, в результате срабатывания системы противовоздушной обороны пострадали 15 частных домовладений, четыре автомобиля, крыша административного здания и окна многоквартирного дома.

«Вместе с коллегами выехал на место и пообщался с жителями. К счастью, никто из горожан из-за атаки беспилотников не пострадал»,— пояснил Игорь Куцак в своем Telegram-канале. Он пообещал жителям помочь с восстановлением пострадавшего имущества. На данный момент дома комиссионно обследованы, выполнены все замеры.

Накануне, в день города Курска, беспилотник атаковал административное здание в центральном округе города. Тогда никто не пострадал. После этого власти отменили праздничный салют. Также за прошедший день беспилотники были сбиты в Курском районе.

В Курской области из-за регулярных атак со стороны Украины введены высокий уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. Власти запретили использование в регионе беспилотников.

Сергей Толмачев, Воронеж

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