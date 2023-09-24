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Коммерсантъ FM
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В Курске беспилотник повредил крышу административного здания

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе. По его словам, в результате атаки незначительно повреждена крыша здания.

«В Курске украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе. Незначительно пострадала крыша. Сотрудники оперативных служб выехали на место»,— написал господин Старовойт в Telegram.

Telegram-канал «Осторожно, новости» пишет, что местные жители около 9:50 мск, за полчаса до публикации губернатора об атаке дрона, сообщали «о серии взрывов, после этого в небе появился заметный след». На опубликованной медиапроектом видеозаписи виден дым, поднимающийся от здания.

После начала военной операции России на Украине в Курской области ввели средний уровень реагирования и повысили уровень террористической опасности. 22 сентября глава региона сообщил о работе ПВО в Глушковском районе. Пострадавших не было. «В результате падения обломков в деревне Шагарово повреждены крыша одного частного дома и автомобиль. Собственнику окажем помощь в восстановлении»,— написал тогда Роман Старовойт.

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