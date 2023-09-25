Курский губернатор сообщил о повреждении нескольких домов из-за атаки БПЛА

В центральном округе Курска из-за атаки украинских БПЛА повреждены несколько частных домовладений и крыши административного здания, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, также выбиты стекла в многоквартирном доме, пострадавших нет.

«Еще один беспилотник упал в Курском районе, выбиты стекла в частном доме. Всем окажем необходимую помощь в восстановлении жилого имущества»,— написал он в Telegram.

В регионе введены высокий уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. Вчера, 24 сентября, область трижды за день была атакована БПЛА. Было повреждено административное здание в центральном округе, никто не пострадал.

Лаура Кеффер