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Коммерсантъ FM
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В Курске отменили праздничный салют в честь дня города

Мэр Курска Игорь Куцак сообщил об отмене в связи «с последними событиями» праздничного салюта в честь 991-летия города. Сегодня, 24 сентября, украинский беспилотник атаковал административное здание в областном центре.

«Считаю, это будет разумно с точки зрения спокойствия и безопасности жителей. Прошу горожан в случае обнаружения подозрительных предметов оперативно сообщать информацию по номеру 112»,— заявил господин Куцак в своем Telegram-канале.

Помимо атаки административного здания в Центральном округе Курска сегодня под огонь со стороны Украины попал приграничный Глушковский район. В деревне Елизаветовке, по данным губернатора Романа Старовойта, насчитали шесть прилетов по комплексу крупного рогатого скота и машинно-тракторному двору сельхозпредприятия. Пять снарядов упали в поселке Теткино. В обоих обстрелах обошлось без пострадавших. До этого система противовоздушной обороны сработала над Курским районом.

Из-за атак со стороны Украины в Курске в день города в режиме повышенной готовности работают все службы экстренного реагирования и жизнеобеспечения. Сегодня утром мэр Игорь Куцак говорил, что запланированные праздничные мероприятия состоятся, а безопасность жителей обеспечивают более тысячи человек и 150 единиц техники.

Сергей Толмачев, Воронеж

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