Песков об обвинениях Пашиняна: Армения остается нашим союзником

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал послание премьер-министра Армении Никола Пашиняна к гражданам, в котором он заявил, что российские миротворцы не могут должным образом обеспечить безопасность армян в Нагорном Карабахе. Господин Песков заявил, что Россия «с такими упреками никогда не согласится», но диалог с господином Пашиняном продолжит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Армения остается нашим союзником, близким нам государством. Армяне — это близкий для нас народ, вы знаете, что в нашей стране живет больше армян, чем во всей Армении. Значительно больше. Мы продолжим выполнять наши функции, продолжим диалог и с армянской стороной, с Пашиняном»,— сказал Дмитрий Песков.

24 сентября Никол Пашинян выступил с посланием к гражданам Армении после того, как Азербайджан провел в Нагорном Карабахе антитеррористическую операцию 19–20 сентября. По словам господина Пашиняна, военные действия Азербайджана поставили под удар не только внешнюю, но и внутреннюю безопасность и стабильность Армении. В связи с этим структуру безопасности страны нужно перестраивать. Он также отметил, что Азербайджан и российские миротворцы не могут должным образом обеспечить безопасность армян в Карабахе.

Российский миротворческий контингент расположен в Нагорном Карабахе на основании заявления о прекращении огня, подписанного лидерами Азербайджана, Армении и России по результатам второй карабахской войны в 2020 году. Срок пребывания российских миротворцев в регионе определен в пять лет с момента подписания соглашения. Численность российского миротворческого контингента составляет почти 2 тыс. военнослужащих.

Подробнее о развитии ситуации — в материале «Ъ» «Переходному периоду пишут сценарии».