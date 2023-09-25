Песков: Россия не согласна с упреками в адрес миротворцев в Карабахе

Россия понимает эмоциональный накал ситуации вокруг Нагорного Карабаха, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва при этом не согласна с попыткой возложить ответственность на российских миротворцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как утверждает представитель Кремля, российский миротворческий контингент в регионе «проявляет настоящий героизм, выполняя свои функции в соответствии с тем мандатом, который имеют». «Мы категорически не согласны с попыткой возложить ответственность на российскую сторону или тем более на российских миротворцев… Упрекнуть миротворцев в том, что они что-то делают не так, никто не может. Никогда с такими упреками не согласимся»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

При этом представитель Кремля затруднился с ответом на вопрос, останутся ли российские миротворцы в регионе. «Пока вряд ли это кто-то может сказать... это территория Азербайджана. Мы ведем переговоры с Баку»,— сказал господин Песков.

14 сентября премьер Армении Никол Пашинян заявил, что российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе не справился со своей задачей. 19 сентября Азербайджан объявил о проведении «антитеррористических мероприятий локального характера» в Карабахе. Военные действия продлились сутки, при посредничестве российских миротворцев армянское население Карабаха и Азербайджан договорились о прекращении огня. 24 сентября господин Пашинян в послании гражданам объявил о пересмотре структуры безопасности Армении, отметив, что российские миротворцы не могут должным образом обеспечить безопасность армян в Карабахе.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «В Горисе ничего не происходит».

Лаура Кеффер