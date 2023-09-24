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Коммерсантъ FM
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Пашинян в послании гражданам объявил о пересмотре структуры безопасности Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня утром, 24 сентября, после военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе 19–20 сентября, выступил с посланием к гражданам страны. По словам господина Пашиняна, события последних дней показали, что внутреннюю и внешнюю структуру безопасности страны нужно перестраивать. Азербайджан и российские миротворцы, отметил он, не могут должным образом обеспечить безопасность армян в Карабахе.

«Системы внешней безопасности, в которых вовлечена Армения, неэффективны для защиты безопасности и государственных интересов Армении»,— заявил Никол Пашинян (цитата по «Интерфаксу»). «Проявления этой политики мы видели на протяжении последних десятилетий. Мы не согласны с заявлениями и формулировками, ставящими под сомнение независимость Армении. Наши некоторые партнеры, чтобы показать нашу уязвимость в сфере безопасности, прилагают все больше усилий»,— добавил он.

По словам господина Пашиняна, военные действия Азербайджана поставили под удар не только внешнюю, но и внутреннюю безопасность и стабильность Армении, а также нарушили «дипломатическую этику отношений, все нормы корректности, взятые договорами обязательства».

«И если не будут созданы реальные условия для жизни армян Нагорного Карабаха в их домах и действенные механизмы защиты от этнических чисток, вероятность того, что армяне Нагорного Карабаха единственное спасение своей жизни и идентичности увидят в исходе со своей родины, крайне увеличивается»,— сказал господин Пашинян (цитата по «Новости Армения»).

«Ответственность за подобное развитие событий полностью ляжет на Азербайджан, взявший на вооружение политику этнических чисток, и на российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе»,— отметил премьер-министр Армении. Он добавил, что в случае необходимости правительство Армении «с любовью примет братьев и сестер из Нагорного Карабаха».

Говоря о защите безопасности Армении, Никол Пашинян указал, что ее позволит обеспечить, в частности, ратификация Римского статута Международного уголовного суда (МУС). «Мы приняли решение ратифицировать Римский статут в декабре 2022 года, когда всем нам стало очевидно, что ОДКБ и инструментов армяно-российского стратегического партнерства недостаточно для обеспечения внешней безопасности Армении»,— сказал он.

В январе 2023 года власти Армении отказались от проведения учений ОДКБ на своей территории. Господин Пашинян назвал тогда проведение мероприятия «нецелесообразным». 5 сентября Армения отозвала постпреда в ОДКБ.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую» операцию в Нагорно-Карабахской республике. Спустя сутки президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об ее окончании. По данным омбудсмена Нагорного Карабаха Гегама Степаняна, в результате действий азербайджанской армии погибли не менее 200 человек. На фоне военных действия в Армении начались антиправительственные протесты. Они продолжаются уже пятый день. Протестующие требуют отставки Никола Пашиняна.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Нет дома, кроме Арцаха».

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