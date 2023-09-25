ФНС: за восемь месяцев налоговые поступления выросли на 9%

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров сообщил, что за восемь месяцев (с января до 1 сентября) в бюджет поступило на 9% больше налогов, чем за аналогичный период 2022 года. Размер поступлений составил 29,4 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«За восемь месяцев 2023 года поступления доходов в бюджетную систему страны составили 29,4 трлн руб. с приростом на 2,4 трлн руб., или 9%, к восьми месяцам 2022 года»,— сообщил Даниил Егоров, выступая на коллегии ФНС. По его словам, доля администрируемых ФНС доходов в бюджетной системе составляет более 80%.

Глава ведомства также напомнил, что из-за снижения мировых цен на нефть нефтегазовые доходы упали в 1,6 раза (с 83,7 до 53,7 долларов за баррель), поступления в федеральный бюджет снизились на 7% относительно прошлого года. Ненефтегазовые доходы выросли на 12%, до 17,7 трлн руб.

Как ранее сообщал на заседании по проекту бюджета премьер Михаил Мишустин, в августе ненефтегазовые доходы выросли на 56,5%, до 1,82 трлн руб. По данным Минфина, основной вклад в такой рост вносит главный по сумме сборов российский налог — НДС, выросший за счет увеличения деловой активности, товарооборота и цен.

По данным предварительной оценки Минфина, дефицит бюджета за восемь месяцев составил 1,5% ВВП, или 2,361 трлн руб. Объем доходов бюджета за тот же период составил 16,990 трлн руб., что на 3,5% ниже объема аналогичного периода 2022 года.

Подробнее — в материале «Бюджет стремится к балансу».

Анастасия Ларина