Минфин: дефицит бюджета за восемь месяцев составил 1,5% ВВП

Дефицит федерального бюджета за восемь месяцев этого года составил 1,5% ВВП, или 2,361 трлн руб. Это следует из предварительной оценки Минфина. За аналогичный период 2022 года дефицит составлял 0,3% ВВП. По прогнозу, дефицит в конце года составит 2% ВВП, или 2,925 трлн руб.

Динамика расходов, по данным ведомства, находится на нормальном уровне: с начала года они выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года на 12%, до 19,351 трлн руб. Объем доходов в бюджет за восемь месяцев составил 16, 990 трлн руб. — на 3,5% ниже объема аналогичного периода 2022 года.

Ненефтегазовые доходы за восемь месяцев составили 12,155 трлн руб., нефтегазовые — 4,836 трлн руб. В Минфине отметили, что в поступлении ключевых ненефтегазовых доходов «наблюдается устойчивая положительная динамика».

При этом ведомство подчеркивает, что повышенную гибкость в управлении бюджетом дают нераспределенные резервы, а также 1,496 трлн руб. авансового транша Фонду пенсионного и социального страхования в декабре 2022 года.

Предварительные итоги по выполнению бюджета представил сегодня на совещании премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, в августе ненефтегазовые доходы бюджета превысили 1,82 трлн руб. — на 56,5% больше, чем годом ранее. Благодаря этому удалось исполнить федеральный бюджет с профицитом около 230 млрд руб.

Минфин сообщал, что расходы бюджета будут формироваться из предельного размера ассигнований в соответствии с законом о бюджете, а также размера дополнительных ненефтегазовых доходов по нормам бюджетного правила.

По данным Минэкономразвития, при сохранении дефицита на запланированном уровне в 2% можно говорить о сохранении и даже улучшении этих тенденций в будущем году. Михаил Мишустин говорил, что при такой динамике с января 2024 года дефицит бюджета будет ниже 1,5% ВВП.

О показателях федерального бюджета за июль — в публикации «Ъ» «Бюджет обрел дефицит».

Анастасия Ларина