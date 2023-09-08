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Коммерсантъ FM
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В августе федеральный бюджет впервые с января исполнен с профицитом

Премьер-министр Михаил Мишустин провел совещание по вопросам федерального бюджета. Он сообщил, что в августе ненефтегазовые доходы превысили 1,82 трлн руб. — на 56,5% больше, чем годом ранее. Благодаря этому бюджет удалось выполнить с профицитом около 230 млрд руб.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Консолидированный баланс регионов дал еще около 140 млрд руб. Нефтегазовые поступления также восстановились, сообщил премьер. С сентября из-за увеличения цен на нефть они «существенно опережают» прошлогодние значения. Расходы бюджета по итогам августа составили около 2,24 трлн руб.

По словам Михаила Мишустина, это говорит о том, что экономический рост, наметившийся в третьем квартале этого года, закрепился. Он отметил, что, по оценке Минэкономики, в июле ВВП в годовом выражении превысил уровень 2022 года на 5%, а уровень двухлетней давности — почти на 1%. За семь месяцев этого года ВВП в вырос более чем на 2% по сравнению с аналогичным показателем 2022 года.

«Устойчивый курс на положительные изменения позволяет рассчитывать на исполнение федерального бюджета в текущем году с дефицитом на уровне первоначального прогноза в 2% ВВП. По данным Минэкономразвития, на таком фоне можно говорить о сохранении и даже улучшении этих тенденций в будущем году»,— заявил господин Мишустин. По его прогнозу, с января 2023 года дефицит федерального бюджета будет ниже 1,5% ВВП.

За второй квартал инвестиционная активность выросла на 13% в основном за счет собственных средств организаций, которые увеличились на 18%. Общий объем инвестиций в первом полугодии составил 7 трлн руб.

На заседании Михаил Мишустин потребовал закончить подготовку проекта трехлетнего бюджета в ближайшее время, чтобы в конце сентября передать его в парламент. При подготовке бюджета он попросил придерживаться прагматического подхода и избегать чрезмерно оптимистичных прогнозов.

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